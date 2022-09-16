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Вопросы региональной безопасности обсудил с премьер-министром Пакистана Токаев Вчера, 18:48
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Вопросы региональной безопасности обсудил с премьер-министром Пакистана Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл в Самарканде встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передаёт BaigeNews.kz.

Приветствуя Шахбаза Шарифа, Токаев вновь выразил свои соболезнования в связи с недавними разрушительными наводнениями в Пакистане, которые привели к гибели многих людей и нанесли значительный ущерб стране. Президент отметил, что в знак солидарности с дружественным народом Пакистана Казахстан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от стихийного бедствия и подтвердил готовность и впредь поддерживать эту страну.

Глава государства подчеркнул, что наши страны установили прочное партнёрство и содержательный политический диалог, а также активно работают над расширением торгово-экономических и транспортно-логистических связей.

В свою очередь Шахбаз Шариф выразил большую признательность Президенту Казахстана за оказанную поддержку его стране в это сложное время. Премьер-министр Пакистана рассказал о масштабах наводнения, произошедшего вследствие климатических изменений. 

Он выразил готовность укреплять казахско-пакистанское многогранное сотрудничество и способствовать наращиванию торгово-экономического взаимодействия двух стран.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности.

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#политика #Касым-Жомарт Токаев #ШОС
Вчера, 18:48
363
Журналист
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