Вопрос использования вод трансграничных рек намерен решить Казахстан

Министерство водных ресурсов и ирригации РК намерено решить вопрос совместного использования вод трансграничных рек в рамках Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков, к которой присоединился в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz.

В министерстве отметили, что, согласно Конвенции, при использовании международного водотока на своей территории страны водотока проводят мероприятия по предотвращению вреда другим государствам. Также стороны регулярно делятся доступными данными по водотоку, качеству воды и соответствующими прогнозами. Кроме того, страны водотока советуются друг с другом и ведут переговоры о возможных эффектах запланированных мероприятий на международный водоток.

Также в МВРИ сообщили, что Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков - международный документ, обеспечивающий справедливое распределение воды в трансграничных реках и регулирующим ее использование. Международное соглашение создает механизмы для разрешения возможных споров по вододелению и межгосударственного сотрудничества в целях развития водных ресурсов с учетом интересов всех сторон.