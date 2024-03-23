"Волосатые" котлеты, мясо с ароматом китеката: степногорцы жалуются на больничную еду

Пациенты Степногорской многопрофильной городской больницы жалуются на еду из столовой. По их словам, готовят невкусно. "Волосатые" котлеты, мясо с "ароматом" "китаката" и черви в компоте – это далеко не весь список их претензий. Людей возмущает и то, что по факту немалые деньги из бюджета, которые тратятся на продукты, оказываются потом выброшенными на помойку. Подробности в материале корреспондента BaigeNews.kz.

"Пришли с одним диагнозом, уйдём с другим?"

Инфоповодом стали видео, выложенные в Сети пациенткой инфекционного отделения. Женщина обнаружила в компоте червяков.

"Инфекционное отделение, 7 этаж, город Степногорск. Обед: первое и второе, компот. И вот такое "чудо" у нас в компоте – червяк, и не один. Внятно, чётко видать. Привезли нам компот "с начинкой". В каждом бокале – как лечиться? Пришли с одним диагнозом, а уйдём с другим? Так нас кормят в больнице Степногорска", – возмущается пациентка.

Немного позж е она выложила ещё одно видео: повара попросили прощения, у них сломалось сито.

В администрации медицинского учреждения подчеркнули, что при приготовлении блюд соблюдаются все условия.

"Единственное, сотрудник пищеблока не промыла тщательно сухофрукты. Может, через сито не промыли. Ей сделано устное замечание", – сообщили в администрации.

"Деньги – на помойку"

Впрочем, червей пациенты находят в еде не каждый день. Это, скорее, исключение, чем повседневная реальность. Но вот обвинения в однообразии, отсутствии качества продуктов и вкуса блюд, судя по единодушию горожан, имеют под собой основания.

"Пшённая каша будто вчерашняя. Котлета – состав неизвестен. В нём нет вкуса мяса, большинство – рис. Нужно взять всё во внимание и проверить. Они так готовят, что никто почти не ел. Зато за это всё у родителей берут по две тысячи тенге", – с возмущением говорит пациентка.

Другая жительница Степногорска, недавно выписавшаяся вместе с сыном, подробно рассказала корреспонденту о больничном меню. По её словам, суп всегда один – с кукурузной крупой.

"И ещё немножко картошки плавает. Бульон – можно сказать, это просто вода с абсолютно неаппетитным вкусом. На второе – картошка или рожки с мясом. Мясо, честное слово, напоминает "китекат". Ужин почему-то рано – в полпятого. Может, поэтому в расписании у них нет полдника. На ужин всегда дают суп, оставшийся с обеда. Всё", – рассказала Арай К.

К слову, про "китекат" и в комментариях к видео с червями в компоте писали и другие степногорцы. Котлеты, отмечается в одном из отзывов, "как спрессованный кусок туалетной бумаги". Одна из бывших пациенток призналась, что не раз находила в котлетах … волосы.

"Там всё просто: крупы не промываются, гарнир, оставшийся от сегодня, идёт на завтрашний суп. Мясо не моют, вечно волосы в котлетах. Я тоже публиковала такие волосатые котлеты, так что из года в год ничего не меняется. В прошлом году мышки или крыски ещё бегали, когда я с сыном лежала. Да, за питание оплачивали, хотя всё уходит в помои. Зачем вообще тратить деньги на продукты, которые потом всё равно выбрасываются?", – недоумевает Юлия Гавриленко.

Между тем, за сутки питания в столовой пациенты (мамы по уходу за ребёнком старше одного года) платят по 1 910 тенге. Платят… и ждут передачек из дома, от родственников.

"Я недавно сам лежал. Но по итогу не смог это есть, из дома приносили", – пишет Жанас Узахбаев.

"Мой муж лежал там неделю – один раз сходил в столовую, а больше не стал", – говорит Оксана Атамась.

Марина Малиева в интервью корреспонденту рассказала, что лежала в больнице в больнице семь дней. Есть там, по её мнению, невозможно.

"Нас в палате лежало семь человек, мы не ходили кушать. Извините, поросят вкусней кормят", – считает женщина.

"В психиатрическом отделении утром и днём худо-бедно сыты, но ужин совсем пустой, и до завтрака человек голодный. А если его ещё из другого населённого пункта привезли, что не редкость, то совсем швах: некому выручить с передачками", – отмечает другая горожанка Елена.

Ясное дело – не отель. Но, очевидно, в этом случае речь идёт не о вкусовых пристрастиях.

"Я понимаю, когда недосол – это диета. Понимаю, что посуда ужасная – это не от врачей зависит. Говорят, не санаторий. Что теперь, человек, поступивший лечиться, должен, как свинья, питаться? Детей пожалейте, они такое заслужили?", – возмущается Бахыт Даирова.

ЧС

Местные жители уверены: черви – это не случайность, а следствие закупа самых дешёвых, следовательно, некачественных продуктов. Как и невкусные блюда – следствие нелюбви к своей работе сотрудников пищеблока и равнодушия руководства больницы к пациентам.

Корреспондент в течение нескольких дней пыталась связаться с главным врачом больницы, но безуспешно. Впрочем, один раз дозвониться удалось: главврач подняла трубку и… положила, пояснив, что идут учения ЧС.

На занятость по этой причине Баглан Наурызбаева ссылается не в первый раз. Между тем, складывается впечатление, что ЧС в этой больнице длится давно. И связана она не с пожаром или наводнением, а с патовым положением больницы почти по всем позициям. Потому что массовые жалобы от пациентов касаются работы не только пищеблока, но и врачей. Во-первых, всё та же проблема острой нехватки узких специалистов, что сказывается на качестве медуслуг. Одна из жительниц привела пример, где доктор трудится взрослым невропатологом в частной клинике и педиатром – в больнице. Многие врачи, по словам горожан, недоступны и грубы.

И если закрыть кадровый дефицит погасить многомилионную кредиторскую задолженность (BaigeNews.kz об этом писал) быстро не получится, то наладить вопросы питания и отношения к больным вполне возможно. Было бы желание.

Между тем, Баглан Наурызбаева является по совместительству владелицей частной клиники в Степногорске. Нет ли тут вероятности конфликта интересов и коррупционных рисков? Журналисты спрашивали об этом на брифинге в январе руководителя управления здравоохранения – тогда зашла речь и о фактах якобы необоснованных зарплат некоторым врачам в миллион-двести. Нурлан Ахильбеков подтвердил, он сообщил, что с 15 января главврач будет отстранена от должности на период проведения проверки в отношении неё за 2023 год. По словам главы облздрава, на неё как на бизнесвумен возлагались надежды по решению финансовых проблем государственной больницы. Но они не оправдались.

После публикации стало известно, что главный врач продолжает работать, по поводу служебной проверки ничего не сообщалось. В управлении здравоохранения отметили, что вопрос отстранения будет рассмотрен после выезда департамента внутреннего госаудита. Таким образом, на брифинге руководитель ведомства дезинформировал СМИ.

"Перед подачей блюд медсестра снимает пробу"

Но вернёмся к котлетам. Получить комментарий из первых уст не удалось, поэтому приводим письменный ответ, который предоставила пресс-служба больницы. В больнице утверждают, что обвинения в некачественном питании не соответствуют действительности, ведь там руководствуются требованиями Правил "Об утверждении натуральных норм на питание и минимальных норм оснащения мягким инвентарем государственных организаций здравоохранения РК". Перед подачей готовых блюд в отделения медсестра бракеражной комиссии делает их контрольное взвешивание и снимает пробу. Далее эти данные фиксируются в специальном журнале.

"Для пациентов каждого клинического отделения составляется меню – в зависимости от того, какая именно диета прописана конкретному пациенту. Тем самым меню по питанию может иметь отличия в пределах одного отделения, так как оно может быть стандартным, высокобелковым или, например, низкокалорийным", – говорится в сообщении.

В стационаре также напомнили, что за выполнением норм, доставкой готовой пищи следит эпидотдел клиники.

Впрочем, кроме "своих", пищеблок проконтролирует и санитарная служба. Так, заместитель главного санитарного врача Акмолинской области Серик Омарханов сообщил, что публикация в СМИ – повод для проведения внеплановой проверки. В случае подтверждения будут приняты административные меры. Что ж, компота с червями пациентам теперь опасаться не стоит – по крайней мере, в ближайшее время.

Кормят по ГОСТу, убирают по СанПиНу – почему так много жалоб?

Итак, пациенты Степногорской больницы жалуются не только на то, что их кормят из рук вон плохо. Продувающие окна, "страшные кровати, на которые даже садиться брезгуешь", кровати и рваные матрацы ещё советской поры, отсутствие элементарных лекарств и медицинского материала, как, к примеру, лейкопластырь – это лишь часть из списка претензий больных. Здесь многое ещё можно понять, учитывая, что больница со времён пандемии увязла в долгах – налоги, обязательства перед поставщиками, выплаты персоналу, коммунальные платежи и так далее. Общая сумма была – около 600 млн тенге. Как минимум половину на сегодня выплатили, приняв ряд мер. Это придание статуса межрайонной больницы, что позволит модернизировать оборудование и оказывать более высокотехнологичные услуги, а значит, больше зарабатывать. Далее: благодаря смене формы собственности – теперь это не ГКП на ПХВ, а просто ГКП – удалось выделить из бюджета деньги и возместить часть долга, рассчитаться частично с коллективом по пенсионке. Так или иначе, с колен клиника, которую в народе прозвали "семиэтажкой" встанет ещё не скоро.

Ветхое здание сколько ни натирай – новее не станет, это нужно признать. Младший медперсонал старается, но ощущение чистоты появится лишь после капитального ремонта. Тем не менее, имеются жалобы на антисанитарию в туалетах, прошлогодних мух на лестнице, периодически появляющихся клопов и мышей,.

Пациентка инфекционного отделения возмутилась тем, что окна и раковина моются "одним ведром". Но в администрации заявили, что это обращение не соответствует действительности.

"Влажная уборка в инфекционном отделении проводится согласно требованиям "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения", – подчеркивается в ответе.

Кормят по ГОСТу, убирают по СанПиНу. Казалось бы, для всех больниц правила общие. Но почему в одних чисто и более-менее вкусно, а в других – наоборот?..