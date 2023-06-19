Винтажные коридоры, раритетная мебель и многомиллионный долг: как спасают стационар в Степногорске

Фото: Асель Турар.

Непростые времена переживает Степногорская городская больница. Медицинский стационар – единственный на степногорский регион, обслуживает не только моногород, но и близлежащие посёлки. Медучреждение нуждается в ремонте помещений, обновлении оборудования и мебели. Со времён пандемии здесь образовалась огромная кредиторская задолженность, которая перевалила за 500 миллионов тенге. Из-за этого персонал страдает от задержки социальных отчислений, а зарплату и отпускные получает с опозданием. Как медики, чиновники и власти намерены решать проблему, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

Единственная на индустриальный регион

Степногорск – город в Акмолинской области, расположен в 185 километрах от Астаны и в 255-ти от Кокшетау. Индустриальный флагман региона: здесь развивают металлургическую, горнодобывающую, машиностроительную и химическую промышленность. Предприятия производят золото, уран, молибден, железнодорожные подшипники и так далее. Это объясняет непростую, мягко говоря, экологическую обстановку, что сказывается и на здоровье местных жителей.

Когда мы говорим численность Степногорска, то имеем в виду весь степногорский регион. А это сам моногород и близлежащие посёлки – Аксу, Заводской, Бестобе, Шантобе и село Карабулак. По последним данным это 68,5 тысяч жителей.

Услуги стационара все они получают в местной городской больнице. Она включает два терапевтических отделения, где предусмотрены также кардиологические, неврологические и паллиативные койки, хирургическое, акушерско-гинекологическое, инфекционное; травматологию, инсультный центр, педиатрию, центр раннего вмешательства. Также имеются реанимация, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет рентгена и компьютерной томографии, диагностическое и физиотерапевтическое, патологоанатомическое отделения, аптека и другое. В стационаре 246 "круглосуточных" и 28 "дневных" коек.

Внешний вид больницы, раритетная мебель и слабое оснащение уже давно стали притчей во языцех. Пациенты то и дело снимают на видео и выкладывают в соцсети "винтажные" палаты и коридоры.

Стационар состоит из двух корпусов – главного и инфекционного. Первый – 1984 года постройки, второй – 1964-го. Оба видели только текущие ремонты – капитальной реконструкции не было. Главный, клинический, корпус представляет собой добротное семиэтажное здание, аналогов ему в городе нет. Построенное по советским стандартам, с централизованным тепло- и горячим водоснабжением, канализацией. С широкими коридорами и просторными холлами – огромные площади отчасти стали причиной накопления долгов перед коммунальными службами. К слову, седьмой этаж на сегодня пустует.

"Не можем перестать лечить"

Итак, больница накопила огромную кредиторскую задолженность – более 500 миллионов тенге.

"Это долги за коммунальные услуги, перед СК "Фармация", налоговой службой и мелкими поставщиками. Их у нас более 120, и всем им мы должны – за оборудование, инвентарь и так далее", – уточнила в интервью BaigeNews.kz главный врач медицинского учреждения Баглан Наурызбаева.

По её словам, задолженность накапливалась постепенно. И прежде всего финансовую ситуацию дестабилизировала пандемия коронавируса. Когда царила паника, особенно в первое время. Администрация хаотично закупала оборудование и медикаменты, чтобы обеспечить запас.

"Не исключаю, что, возможно, имел место и нерациональный менеджерский подход. Когда нужно было грамотно управлять всеми этими потоками…", – дополнила Баглан Назымбековна.

К должности главврача Наурызбаева приступила в середине января этого года. Признаётся, предложение возглавить проблемную клинику привело её в замешательство. С одной стороны, здесь она проработала 25 лет, начинала врачом-педиатром, потом заведовала отделением патологии, в должности "лечпрофа" была. И только последние года три как покинула больницу. С другой, понимала, что будет не просто тяжело – безнадёжно тяжело. В "наследство" от прежнего руководства досталась куча проблем, прежде всего – невыполненные финансовые обязательства.

И всё же решилась попробовать: отказаться, по её словам, совесть не позволила.

Несмотря на огромные долги, коммунальные предприятия продолжают оказывать услуги больнице – есть такая договорённость с акиматом. Это единственный стационар в степногорском регионе, и перестать лечить пациентов он никак не может.

"Будем увеличивать доходную часть" – Минздрав

Главврач подчеркнула, о проблеме клиники знают и стараются помочь на всех уровнях. В моногород, действительно, выезжал первый вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Султангазиев. 30 мая он посетил больницу, и на брифинге в Кокшетау журналисты спросили его о том, какой выход из сложившейся ситуации видят в Минздраве.

"Инфраструктура там советского периода – очень большая, громоздкая. Фактически текущим потребностям населения не нужны такие огромные помещения. Всё это ведёт к перерасходу средств. Кроме того, инфраструктура устаревшая – её нужно обновлять, вкладываться. Это опять же дополнительные расходы на медицинский объект", – отметил первый вице-министр.

По мнению Султангазиева, Степногорск, отчасти из-за сравнительной близости к столице, оказывает недостаточное количество медуслуг в рамках обязательного социального медицинского страхования. Заработанное не покрывает расходы. Поэтому нужно расширить объём оказываемой медицинской помощи.

"Мы во время визита вместе с местными исполнительными органами, заместителем акима области прорабатывали разные механизмы. Имеется дорожная карта по решению вопроса. Здесь необходимо комплексно подходить – в первую очередь, нужно посмотреть внутри медорганизации в части перепрофилирования. Городскую больницу реорганизуют в межрайонную многопрофильную, она будет оказывать медицинскую помощь населению не только степногорского региона, но и близлежащих районов. В целом около 200 тысяч человек населения будут обслуживаться здесь", – сообщил спикер.

Для этого клинику оснастят дополнительным оборудованием.

"В рамках проектной модернизации сельского здравоохранения в этом году планируется допоставить туда дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, такое как МРТ, КТ, ангиограф (аппарат для обследования сосудов – прим. авт.), ультразвуковое оборудование экспертного класса. Напомню, что это медицинское учреждение курирует многопрофильная областная больница. Таким образом, здесь поэтапно будут оказывать дополнительный, более широкий спектр медпомощи, чтобы обеспечить доходную часть. Другими словами, если клиника будет оказывать высокотехнологичные виды услуг, то и доходная часть у неё вырастет", – пояснил первый вице-министр.

Тимур Султангалиев также заверил, что в Акмолинской области разработали план по поэтапному выходу из кризисной ситуации. В том числе, добавил он, прорабатывается механизм софинансирования со стороны акимата.

"Поменяем статус, чтобы помочь деньгами" – облздрав

Из пятисот с лишним миллионов тенге кредиторской задолженности порядка трёхсот приходится на налоговые отчисления.

"На сегодня их финансовые счета заблокированы, но хочу отметить, что больница не имеет задолженности перед медработниками по заработной плате. Зарплата вся выплачена. Сейчас ведётся работа по открытию счетов больницы – для того, чтобы её профинансировать снова, и заработную плату за май постараться выдать в соответствии с действующим законодательством – где-то до 10 июня", – сообщал в интервью BaigeNews.kz 05 июня руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нурлан Ахильбеков.

Однако, по имеющейся у редакции информации, зарплату за прошлый месяц коллектив клиники пока не получил. Между тем, у каждого из сотрудников семья, дети, кредиты. Но об этом немного позже.

В скором будущем, по словам главного врача региона, медицинское учреждение поменяет статус. Во-первых, оно станет государственным коммунальным предприятием, во-вторых, – межрайонной многопрофильной больницей. Это позволит создать юридическую основу под финансирование из госказны.

"Один из вариантов – перевод формы собственности из ГКП на ПХВ – в просто ГКП. Что это даст? Возможность запросить из местного бюджета определённые средства для того, чтобы покрыть имеющуюся кредиторскую задолженность. На сегодняшний день наше законодательство не позволяет сделать это для организации, которая находится на праве хозяйственного ведения. Эту работу будем проводить. Статус же межрайонной многопрофильной больницы – у нас такая есть в Атбасаре – даст добро для вливания порядка 500 миллионов тенге", – пояснил глава облздрава.

Он также напомнил о предстоящей покупке аппаратов МРТ, КТ, ангиографа и ИВЛ. В целом в Акмолинской области на этот год для покупки нового медицинского оборудования в больницы и поликлиники заложено около 4,5 миллиардов тенге. Ремонт операционного блока и реанимации начнётся также в текущем году, уточнил Ахильбеков.

"Впустим студентов, откроем новые отделения и поликлинику" – главврач

Огромная кредиторская задолженность очень мешает работать, признаётся главный врач Баглан Наурызбаева. Она рассказала о том, как в больнице стараются экономить и эффективнее использовать огромные помещения.

К примеру, с марта администрация прервала договор аутсорсинга по питанию.

"С самого начала своего существования больница имеет свой пищеблок, который соответствует всем стандартам. Он находится в отдельном здании и имеет лицензию на осуществление деятельности, предприниматель арендовал у нас его. В аутсорсинг эту услугу передали в 2018 или 2019 году. В нашем сегодняшнем положении она оказалась нам не по карману, поэтому с 1 марта мы от неё отказались. Теперь мы сами покупаем продукты, сотрудники переоформились к нам. В итоге у нас ежемесячно образуется экономия в восемь-девять миллионов", – поделилась Баглан Назымбековна.

В сентябре в здании больницы планируется открыть филиал Высшего медицинского колледжа г. Кокшетау. Это будут дневные и вечерние, также, возможно, платные группы. Во-первых, это позволит снизить нехватку кадров. За аренду нам платить они не будут, так как мы являемся балансодержателями. Но зато учебное заведение будет занимать площадь, оплачивать коммунальные услуги. То есть часть помещения не будет пустовать, а начнёт приносить пользу", – прокомментировала главврач.

Ещё один новый проект – открытие на базе стационара поликлиники, планируется прикрепить примерно 10 тысяч человек населения. Это позволит повысить плановую госпитализацию и, разумеется, больше зарабатывать.

Новые виды оборудования, замена устаревшего также позволит оказывать больше услуг. Это в первую очередь, аппаратура для операционных, в том числе операционные столы и лампы, функциональные кровати, кровати для родовспоможения, давным-давно пора обновить и "обычные" койки. Нужно современное оборудование для новорожденных – кювезы, аппараты ИВЛ, открытая реанимационная система для выхаживания младенцев. Кроме вышеупомянутых аппаратов магнитно-резонансной и компьютерной томографии, ангиографа, нужны также банальные рентген-аппараты.

"На сегодня мы уже начали подавать заявки, нужно время. Например, обычные кровати одномоментно не можем заказать – у нас стационар на 248 "круглосуточных" и 18 дневных коек. Будем закупать поэтапно, по годам. Самое главное, нас поддерживают и Минздрав, и облздрав. Очень помогают депутаты областного маслихата. Первые шаги сделаны", – подчеркнула Баглан Назымбековна.

Больница, по её словам, ведёт работу и по привлечению спонсорской помощи. Тем более, что в Степногорске много крупных промышленных предприятий.

"Где-то нашли понимание, где-то ещё на уровне рассмотрения. Но это тоже нельзя сделать быстро, у них есть свои наблюдательные советы, которые подбирают пути оказания поддержки. Мы благодарны администрации золотодобывающей компании, которая взялась разработать ПСД на поэтапный ремонт нашей больницы, по блокам. Здания, действительно, старые, реконструкции не знали. Были текущие ремонты, например, в 2011 году ремонтировали один из блоков", – отметила собеседница.

Напомним, в феврале глава региона Ермек Маржикпаев сообщил в интервью столичному журналисту о планах по ремонту операционного блока и реанимации.

"Тарифы очень низкие, больница не справляется, – отметил аким, вероятно, имея в виду, низкие тарифы на оказание медуслуг. – Здание очень большое, содержание дорогое. У нас проектно-сметная документация готова на оперблок и реанимационное отделение. В этом году вы будете свидетелями, что мы начнём ремонт делать. Средства, порядка 500 миллионов тенге, мы начали отрабатывать. Если республика нас не поддержит, будем сами выделять из областного бюджета".

Отметим, ремонтные работы начались.

В рамках модернизации сельского здравоохранения в больнице планируют открывать новые отделения – в первую очередь, расширить кардиологическую помощь.

"Седьмой этаж в главном корпусе сегодня пустует, там до марта находился архив, где хранились истории болезней. Перенесли его в другое помещение, а в этом планируем открыть кардиохирургию. Уже подготовили площади к ремонту", – поделилась руководитель медучреждения.

Коллектив больницы, уточнила главврач, – более четырёхсот человек, в том числе 63 врача, 158 средних медработников, чуть более сотни – младшего медперсонала. Кадров не хватает, к примеру, нужны десять врачей – хирурги, педиатры и другие узкие спциалисты.

"Стараемся перекрывать дефицит, сотрудничая с местной поликлиникой. Наши врачи в свободное от работы время подрабатывают там, их – по вечерам и ночью дежурят у нас, набираются опыта. Это, мне кажется, улучшает работу. Доктора видят целостную картину", – отметила Баглан Наурызбаева.

Она поблагодарила коллег за терпение, понимание и поддержку.

"Работаем, но не застрахованы" – коллектив больницы

Однако коллектив настроен не так оптимистично. В конце прошлого года он даже обращался с письмами в ответственные органы. Первое, что беспокоит людей, – солидные опоздания в перечислении пенсионных и взносов по медицинской страховке.

"Социальные отчисления ведутся как положено, на наши счета не поступают. Например, пенсионку в крайний раз перечислили 20 января – за сентябрь 2022 года. Всё, больше перечислений не было, это уже девять месяцев. Задерживают отчисления в фонд медстрахования, на сегодня по факту мы не застрахованы. Сами же врачи, медсёстры, не могут пойти на больничный, получить какой-то гарантированный объём медицинской помощи – обследоваться", – говорят медработники.

Статус "не застрахован" не позволяет и получить гарантированные медикаменты. Руководство разводит руками: мол, не от нас зависит. Во всём виноваты долги. Но людям от этого не легче.

"У нас есть сотрудники с сахарным диабетом, онкологией, которым приходится покупать положенные бесплатно лекарства за свой счёт – только потому что они оказались не застрахованными. К слову, зарплата той, у которой диабет, – всего 80 тысяч тенге! Та, что с онкологией, в марте ездила на ПЭТ КТ (позитронно-эмиссионная томография – прим. авт.). Ей по-быстрому перечислили за какие-то месяцы, чтобы она смогла бесплатно пройти обследования. А в апреле опять не застрахована. С её серьёзным диагнозом такая ситуация со страховкой – дополнительный источник стресса", – возмущаются сотрудники (имена по понятным причинам попросили не называть).

Нет отчислений и по профсоюзной линии.

"Мы, к примеру, подали количество необходимых путёвок в санатории. Область приняла заявку. Но из-за того, что с июня прошлого года нет профсоюзных поступлений, мы не можем ни одну путёвку приобрести. Не можем оказать помощь сотрудникам, у кого кто-то из родных умер. Сотрудникам, воспитывающим детей-инвалидов, нужно оздоравливать ребятишек. Сезон пришёл, а у меня в профсоюзе ни одной тиын нет", – беспокоится председатель отраслевого профсоюза медработников "Ак ниет" при больнице Жаркынай Мамазаирова.

С утверждением главного врача о том, что отпускные выплачиваются лишь с небольшой задержкой, персонал не согласен. По словам медиков, они получают деньги лишь по окончании отпуска – когда начисляют зарплату уже за следующий месяц.

"Сейчас люди из отпусков вышли, до сих пор не получили", – разводят руками работники.

Не понятны большинству коллектива и принимаемые меры по экономии расходов и увеличению доходов.

"В начале года было, что медсёстрам из-за идеи руководства сократить ставки приходилось совмещать разные участки. Случалось, они оставляли, к примеру, новорожденных и шли в педиатрию. Это рискованно и недопустимо! Во время родов может произойти всё, что угодно. После того, как заведующий отделением категорически воспротивился и потребовал приказ о том, что работник может покинуть пост, такая практика – по крайней мере на этом участке – вроде как прекратилась", – рассказала одна из сотрудниц.

В целях экономии медперсоналу максимально урезали оплату за сверхурочные, другими словами за переработки.

"Практически всё убрали. В некоторых отделениях на одного сотрудника идёт двойная нагрузка. Но из-за того, что у нас тяжёлая финансовая ситуация, мы за эти переработки не получаем. И потом мы вынуждены постоянно переживать за доходную часть, выполнение плана. Мы – врачи, медработники. Мы не можем считать деньги. Поступил пациент – обязаны вылечить его и выписать с выздоровлением. Мы не должны касаться финансовой деятельности, это работа экономистов, финансистов. А мы постоянно в таком положении, что вынуждены думать: сколько заработали, сколько у нас по ГОБМП поступило, сколько по ОСМС, сколько у нас штраф снимут. Это лишняя информация, которая очень отвлекает", – отметила Ж. Мамазаирова.

Не поддерживает коллектив и идею об открытии новых отделений. Точнее, люди не против. Но, по их мнению, выделенные финансы было бы справедливо в первую очередь направить на выполнение социальных обязательств перед работниками.

"Нам говорят: нужно оказывать больше платных услуг. Раньше, когда шахта в Бестобе работала, ещё, может, кто и мог платить. И кто захочет платить, если застрахован. Скажут, вымогательство. Главврача, конечно, можно понять: надо выбираться из этой долговой ямы. И она ищет пути. Но мы считаем, что без помощи государства нам не выбраться. Если в этих 500 миллионах виноват ковид, то это уже не зависящая от нас, государственная проблема. И решать её нужно бюджетными траншами. Или списать, чтобы уже по нулям", – заключили сотрудники больницы.

"Решать проблему нужно на уровне акимата" – депутат

Похожую мысль – о том, что больнице самой, каким бы осознанным и продвинутым ни был менеджмент, из кризиса не выбраться, – озвучивают и некоторые депутаты. На совместном заседании постоянных комиссий областного маслихата и совета по координации деятельности маслихатов Акмолинской области руководитель управления здравоохранения Нурлан Ахильбеков зачитал доклад на тему модернизации сельского здравоохранения, где поделился планами по решению ситуации со стационаром в Степногорске. Тогда депутат, директор многопрофильной областной больницы Нурлан Жаров подчеркнул, что все перечисленные меры логичные и комплексные, но они связаны с ведением менеджмента медицинского предприятия.

"С таким уровнем кредиторской задолженности нужно прямо сказать: больница просто находится на дне. Да, комплексные меры надо принимать, улучшать инфраструктуру, усиливать материально-техническую базу, привлекать кадры, распределять площади, оптимизировать штат, пересматривать смету расходов. Всё это понятно. Но и в Минздраве нет механизма, он не является финансовым оператором. А является – фонд социального медицинского страхования, и он готов выделять средства. Насколько ресурсно больница готова осваивать их?", – задался вопросом спикер.

Тот же вопрос по открытию поликлиники на базе больницы, по мнению Жарова, непростой. Потому что мало прикрепить население и получить коэффициент подушевого норматива. Нужно будет ещё и отвечать за показатели, за всю амбулаторно-поликлиническую помощь.

"Готовы ли Вы, не справившись со стационаром, переключиться на амбулаторию и взвалить на себя ещё больший груз ответственности? Не готовы, надо прямо говорить. Этот вопрос требует более тщательной проработки. Во-первых, сейчас Вы не готовы даже получить лицензию", – без обиняков заявил Нурлан Каирович.

С депутатом согласился председатель Акмолинского областного маслихата Бейбит Жусупов.

"Меры принимаете, планы есть. Но когда это будет? Если бы сегодня всё началось – капитальный ремонт, оборудование бы завозилось. Можно было бы обнадёжить людей. А так риск, что люди не получат зарплаты, отпускные. Это создаёт социальную напряжённость, а в конечном итоге люди недополучают полноценные, качественные услуги", – отметил Б. Жусупов.

По мнению Нурлана Жарова, проблему нужно решать на уровне местных исполнительных органов. Назрел вопрос субсидирования по коммунальным тарифам.

"Обосновать это можно – большие площади, дорогие коммунальные услуги. В то же время мы понимаем, что тот тариф базовый, который платится за пролеченный случай, не покрывает расходы медорганизации. То есть нужно сделать хорошее обоснование, подать в управление экономики на рассмотрение. Нужно эти вопросы решать", – считает депутат облмаслихата.

И в переговорах с градообразующими предприятиями тоже должны участвовать власти. Их возможности – это больше, чем выделить стройматериалы и краску, профинансировать смету.

"Они могут себе позволить выделять средства на погашение этой задолженности. Единственный стационар в моногороде, и вопрос нужно ставиться на уровне местных исполнительных органов, а не переводить на министерство, управление, фонд. Иначе при перечисленных проблемах лет десять в лучшем случае будете выходить из этой кредиторской задолженности. И не выйдете. 500 миллионов – это по скромным подсчётам, у Вас она гораздо больше сейчас", – заключил директор многопрофильной областной больницы.

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Фото Асель Турар.