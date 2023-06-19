- Митрополит Александр подарил Токаеву изданный на казахском языке молитвослов 16:42 93
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 16:28 258
- Предприимчивая мошенница обещала трудоустроить в Минобороны за 100 000 долларов 16:21 243
- Концерт Лепса отменили в Конаеве после обращения жителей к акиму города 15:59 478
- Связал руки скотчем и угрожал ножом: ухажёр с сайта знакомств ограбил женщину в Уральске 15:55 211
- Смертельное ДТП произошло близ БАКАД: погибли три человека 15:31 400
- Винтажные коридоры, раритетная мебель и многомиллионный долг: как спасают стационар в Степногорске 15:23 462
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 15:22 467
- Казахстанцам с просроченными кредитами запретят выдавать новые займы 15:22 292
- Дожди по всему Казахстану и не выше +20 прогнозируют синоптики 14:42 373
- ЧМ по рукопашному бою в Астане закончился триумфом казахстанских спортсменов 14:39 305
- Почему стоит посетить Туркестан с детьми 14:25 404
- TikTok запустил видеоролики для баланса между интернетом и реальностью 14:14 359
- Прокуратура добилась снижения тарифа на воду в Алматинской области 14:07 362
- Сахарные заводы обеспечивают лишь половину потребности населения: в Казахстане построят ещё одно предприятие 14:06 322
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 13:57 625
- Путешественникам на заметку: в Казахстане изменились сроки продажи ЖД-билетов 13:31 480
- Пьяный мужчина изрезал жену в Костанае 13:30 406
- Назван топ-5 туристических городов Казахстана 13:20 374
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 13:05 502
- В МЧС рассказали о тушении пожара в области Абай 12:53 382
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 12:47 674
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 12:15 4232
- Асфальт-ковёр появился в Мангистау 12:13 415
- 47 случаев торговли людьми выявили полицейские за три дня в Казахстане 12:04 381
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 12:04 363
- Проверяют даже песок и почву: Разрешение на работу получили 64 летних лагеря в Казахстане 11:45 443
- Женщины только выигрывают от развития технологий — Айгуль Куспан 11:13 443
- Токаев дал поручения новому акиму ВКО 11:04 483
- УЕФА отметил вратаря сборной Казахстана 10:57 353
- Аким Экибастуза откровенно высказался о проблемах города 10:52 653
- Совместное заседание палат парламента пройдёт 20 июня 10:28 442
- Последние в ЕАЭС: Растущие зарплаты казахстанцев "съела" инфляция 10:27 389
- Мурат Журебеков назначен советником премьер-министра 10:10 463
- Восемь преподавателей с поддельными дипломами работали в Мангистау 09:59 529
- Нежилой квадратный метр: количество аварийных домов в Казахстане выросло за год 09:36 451
- Более 10 тысяч требований к бизнесу в Казахстане не соответствует нормам - правительство 09:11 452
- Несколько схем незаконной регистрации автомобилей выявили в Казахстане 08:33 471
- Разрубленные на куски тела кошек в отлове Шымкента: Спецкомиссия проверяет инцидент 07:57 1206
- Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомашин 07:21 546
- Казахстанским банкам выдадут рекомендации по безопасности 06:09 503
- Елену Рыбакину поздравили с днем рождения в центре Нью-Йорка 05:41 541
- В Семее предпринимателя привлекли к ответственности за повышение цен на гречку 04:31 761
- Экибастузского физрука подозревают в приставании к школьнице 03:06 592
- Разрубленные на куски тела кошек засняли в отлове Шымкента 02:22 712
- Илон Маск призвал позволить Байдену писать в Twitter самостоятельно 01:37 531
- В Атырау около 10 пригородных сел остались без электричества 00:42 575
- Долги Риддерской ТЭЦ составляют порядка 3,3 млрд тенге 18.06.2023 626
- Учёные создали человеческий эмбрион из одной стволовой клетки 18.06.2023 640
- Дожди и грозы обещают казахстанцам в понедельник 18.06.2023 780
- Казахстанские полицейские стали призёрами чемпионата мира по рукопашному бою 18.06.2023 1362
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 1060
- Семь медалей завоевали казахстанские дзюдоисты на турнире "Большого шлема" в Астане 18.06.2023 712
- Услуги по недвижимости будут недоступны для казахстанцев в понедельник 18.06.2023 706
- Стала известна статья, по которой расследуют дело о захвате заложников в Kaspi bank 18.06.2023 754
- Освобождение заложников из здания банка в Астане. Как это было 18.06.2023 1649
- Непобеждённый "Джентльмен" из Казахстана побил боксёра из Зимбабве 18.06.2023 746
- Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников 18.06.2023 801
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 941
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 1344
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 1045
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 957
- Полиция вошла в захваченное здание Kaspi Банка. Четверо заложников свободны 18.06.2023 2289
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 841
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 1648
- Семья из шести человек погибла в результате столкновения автобуса с легковушкой в Атырау 18.06.2023 1329
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 6466
- Двое путешественников из Китая приехали в Астану на велосипедах 18.06.2023 742
- Паром со 120 пассажирами загорелся на Филиппинах 18.06.2023 635
- В Лондоне прошёл парад в честь дня рождения короля Карла III 18.06.2023 724
- Пьяный астанчанин спрыгнул в Есиль с пешеходного моста 18.06.2023 819
- Когда и где смотреть матч отбора Евро-2024 Северная Ирландия — Казахстан 18.06.2023 898
- Нейрохирург из Шымкента рассказал, как спасает людей с болезнью Паркинсона 18.06.2023 1052
- День отца в Казахстане: эксперты в сфере семейных отношений высказались о новом празднике 18.06.2023 822
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 890
- От укусов ядовитых пауков пострадали восемь жителей Шымкента 18.06.2023 741
- Бублик сыграет с 15 ракеткой мира на турнире в Германии 18.06.2023 658
- Нам лишь бы спасти жизнь: диспетчер скорой помощи о своей нелёгкой миссии 18.06.2023 731
- Внук Льва Троцкого умер в Мексике в возрасте 97 лет 18.06.2023 935
- Лесной пожар тушат в заповеднике и нацпарке ВКО 18.06.2023 775
- LOADING...
Винтажные коридоры, раритетная мебель и многомиллионный долг: как спасают стационар в Степногорске
Непростые времена переживает Степногорская городская больница. Медицинский стационар – единственный на степногорский регион, обслуживает не только моногород, но и близлежащие посёлки. Медучреждение нуждается в ремонте помещений, обновлении оборудования и мебели. Со времён пандемии здесь образовалась огромная кредиторская задолженность, которая перевалила за 500 миллионов тенге. Из-за этого персонал страдает от задержки социальных отчислений, а зарплату и отпускные получает с опозданием. Как медики, чиновники и власти намерены решать проблему, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.
Единственная на индустриальный регион
Степногорск – город в Акмолинской области, расположен в 185 километрах от Астаны и в 255-ти от Кокшетау. Индустриальный флагман региона: здесь развивают металлургическую, горнодобывающую, машиностроительную и химическую промышленность. Предприятия производят золото, уран, молибден, железнодорожные подшипники и так далее. Это объясняет непростую, мягко говоря, экологическую обстановку, что сказывается и на здоровье местных жителей.
Когда мы говорим численность Степногорска, то имеем в виду весь степногорский регион. А это сам моногород и близлежащие посёлки – Аксу, Заводской, Бестобе, Шантобе и село Карабулак. По последним данным это 68,5 тысяч жителей.
Услуги стационара все они получают в местной городской больнице. Она включает два терапевтических отделения, где предусмотрены также кардиологические, неврологические и паллиативные койки, хирургическое, акушерско-гинекологическое, инфекционное; травматологию, инсультный центр, педиатрию, центр раннего вмешательства. Также имеются реанимация, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет рентгена и компьютерной томографии, диагностическое и физиотерапевтическое, патологоанатомическое отделения, аптека и другое. В стационаре 246 "круглосуточных" и 28 "дневных" коек.
Внешний вид больницы, раритетная мебель и слабое оснащение уже давно стали притчей во языцех. Пациенты то и дело снимают на видео и выкладывают в соцсети "винтажные" палаты и коридоры.
Стационар состоит из двух корпусов – главного и инфекционного. Первый – 1984 года постройки, второй – 1964-го. Оба видели только текущие ремонты – капитальной реконструкции не было. Главный, клинический, корпус представляет собой добротное семиэтажное здание, аналогов ему в городе нет. Построенное по советским стандартам, с централизованным тепло- и горячим водоснабжением, канализацией. С широкими коридорами и просторными холлами – огромные площади отчасти стали причиной накопления долгов перед коммунальными службами. К слову, седьмой этаж на сегодня пустует.
"Не можем перестать лечить"
Итак, больница накопила огромную кредиторскую задолженность – более 500 миллионов тенге.
"Это долги за коммунальные услуги, перед СК "Фармация", налоговой службой и мелкими поставщиками. Их у нас более 120, и всем им мы должны – за оборудование, инвентарь и так далее", – уточнила в интервью BaigeNews.kz главный врач медицинского учреждения Баглан Наурызбаева.
По её словам, задолженность накапливалась постепенно. И прежде всего финансовую ситуацию дестабилизировала пандемия коронавируса. Когда царила паника, особенно в первое время. Администрация хаотично закупала оборудование и медикаменты, чтобы обеспечить запас.
"Не исключаю, что, возможно, имел место и нерациональный менеджерский подход. Когда нужно было грамотно управлять всеми этими потоками…", – дополнила Баглан Назымбековна.
К должности главврача Наурызбаева приступила в середине января этого года. Признаётся, предложение возглавить проблемную клинику привело её в замешательство. С одной стороны, здесь она проработала 25 лет, начинала врачом-педиатром, потом заведовала отделением патологии, в должности "лечпрофа" была. И только последние года три как покинула больницу. С другой, понимала, что будет не просто тяжело – безнадёжно тяжело. В "наследство" от прежнего руководства досталась куча проблем, прежде всего – невыполненные финансовые обязательства.
И всё же решилась попробовать: отказаться, по её словам, совесть не позволила.
Несмотря на огромные долги, коммунальные предприятия продолжают оказывать услуги больнице – есть такая договорённость с акиматом. Это единственный стационар в степногорском регионе, и перестать лечить пациентов он никак не может.
"Будем увеличивать доходную часть" – Минздрав
Главврач подчеркнула, о проблеме клиники знают и стараются помочь на всех уровнях. В моногород, действительно, выезжал первый вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Султангазиев. 30 мая он посетил больницу, и на брифинге в Кокшетау журналисты спросили его о том, какой выход из сложившейся ситуации видят в Минздраве.
"Инфраструктура там советского периода – очень большая, громоздкая. Фактически текущим потребностям населения не нужны такие огромные помещения. Всё это ведёт к перерасходу средств. Кроме того, инфраструктура устаревшая – её нужно обновлять, вкладываться. Это опять же дополнительные расходы на медицинский объект", – отметил первый вице-министр.
По мнению Султангазиева, Степногорск, отчасти из-за сравнительной близости к столице, оказывает недостаточное количество медуслуг в рамках обязательного социального медицинского страхования. Заработанное не покрывает расходы. Поэтому нужно расширить объём оказываемой медицинской помощи.
"Мы во время визита вместе с местными исполнительными органами, заместителем акима области прорабатывали разные механизмы. Имеется дорожная карта по решению вопроса. Здесь необходимо комплексно подходить – в первую очередь, нужно посмотреть внутри медорганизации в части перепрофилирования. Городскую больницу реорганизуют в межрайонную многопрофильную, она будет оказывать медицинскую помощь населению не только степногорского региона, но и близлежащих районов. В целом около 200 тысяч человек населения будут обслуживаться здесь", – сообщил спикер.
Для этого клинику оснастят дополнительным оборудованием.
"В рамках проектной модернизации сельского здравоохранения в этом году планируется допоставить туда дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, такое как МРТ, КТ, ангиограф (аппарат для обследования сосудов – прим. авт.), ультразвуковое оборудование экспертного класса. Напомню, что это медицинское учреждение курирует многопрофильная областная больница. Таким образом, здесь поэтапно будут оказывать дополнительный, более широкий спектр медпомощи, чтобы обеспечить доходную часть. Другими словами, если клиника будет оказывать высокотехнологичные виды услуг, то и доходная часть у неё вырастет", – пояснил первый вице-министр.
Тимур Султангалиев также заверил, что в Акмолинской области разработали план по поэтапному выходу из кризисной ситуации. В том числе, добавил он, прорабатывается механизм софинансирования со стороны акимата.
"Поменяем статус, чтобы помочь деньгами" – облздрав
Из пятисот с лишним миллионов тенге кредиторской задолженности порядка трёхсот приходится на налоговые отчисления.
"На сегодня их финансовые счета заблокированы, но хочу отметить, что больница не имеет задолженности перед медработниками по заработной плате. Зарплата вся выплачена. Сейчас ведётся работа по открытию счетов больницы – для того, чтобы её профинансировать снова, и заработную плату за май постараться выдать в соответствии с действующим законодательством – где-то до 10 июня", – сообщал в интервью BaigeNews.kz 05 июня руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нурлан Ахильбеков.
Однако, по имеющейся у редакции информации, зарплату за прошлый месяц коллектив клиники пока не получил. Между тем, у каждого из сотрудников семья, дети, кредиты. Но об этом немного позже.
В скором будущем, по словам главного врача региона, медицинское учреждение поменяет статус. Во-первых, оно станет государственным коммунальным предприятием, во-вторых, – межрайонной многопрофильной больницей. Это позволит создать юридическую основу под финансирование из госказны.
"Один из вариантов – перевод формы собственности из ГКП на ПХВ – в просто ГКП. Что это даст? Возможность запросить из местного бюджета определённые средства для того, чтобы покрыть имеющуюся кредиторскую задолженность. На сегодняшний день наше законодательство не позволяет сделать это для организации, которая находится на праве хозяйственного ведения. Эту работу будем проводить. Статус же межрайонной многопрофильной больницы – у нас такая есть в Атбасаре – даст добро для вливания порядка 500 миллионов тенге", – пояснил глава облздрава.
Он также напомнил о предстоящей покупке аппаратов МРТ, КТ, ангиографа и ИВЛ. В целом в Акмолинской области на этот год для покупки нового медицинского оборудования в больницы и поликлиники заложено около 4,5 миллиардов тенге. Ремонт операционного блока и реанимации начнётся также в текущем году, уточнил Ахильбеков.
"Впустим студентов, откроем новые отделения и поликлинику" – главврач
Огромная кредиторская задолженность очень мешает работать, признаётся главный врач Баглан Наурызбаева. Она рассказала о том, как в больнице стараются экономить и эффективнее использовать огромные помещения.
К примеру, с марта администрация прервала договор аутсорсинга по питанию.
"С самого начала своего существования больница имеет свой пищеблок, который соответствует всем стандартам. Он находится в отдельном здании и имеет лицензию на осуществление деятельности, предприниматель арендовал у нас его. В аутсорсинг эту услугу передали в 2018 или 2019 году. В нашем сегодняшнем положении она оказалась нам не по карману, поэтому с 1 марта мы от неё отказались. Теперь мы сами покупаем продукты, сотрудники переоформились к нам. В итоге у нас ежемесячно образуется экономия в восемь-девять миллионов", – поделилась Баглан Назымбековна.
В сентябре в здании больницы планируется открыть филиал Высшего медицинского колледжа г. Кокшетау. Это будут дневные и вечерние, также, возможно, платные группы. Во-первых, это позволит снизить нехватку кадров. За аренду нам платить они не будут, так как мы являемся балансодержателями. Но зато учебное заведение будет занимать площадь, оплачивать коммунальные услуги. То есть часть помещения не будет пустовать, а начнёт приносить пользу", – прокомментировала главврач.
Ещё один новый проект – открытие на базе стационара поликлиники, планируется прикрепить примерно 10 тысяч человек населения. Это позволит повысить плановую госпитализацию и, разумеется, больше зарабатывать.
Новые виды оборудования, замена устаревшего также позволит оказывать больше услуг. Это в первую очередь, аппаратура для операционных, в том числе операционные столы и лампы, функциональные кровати, кровати для родовспоможения, давным-давно пора обновить и "обычные" койки. Нужно современное оборудование для новорожденных – кювезы, аппараты ИВЛ, открытая реанимационная система для выхаживания младенцев. Кроме вышеупомянутых аппаратов магнитно-резонансной и компьютерной томографии, ангиографа, нужны также банальные рентген-аппараты.
"На сегодня мы уже начали подавать заявки, нужно время. Например, обычные кровати одномоментно не можем заказать – у нас стационар на 248 "круглосуточных" и 18 дневных коек. Будем закупать поэтапно, по годам. Самое главное, нас поддерживают и Минздрав, и облздрав. Очень помогают депутаты областного маслихата. Первые шаги сделаны", – подчеркнула Баглан Назымбековна.
Больница, по её словам, ведёт работу и по привлечению спонсорской помощи. Тем более, что в Степногорске много крупных промышленных предприятий.
"Где-то нашли понимание, где-то ещё на уровне рассмотрения. Но это тоже нельзя сделать быстро, у них есть свои наблюдательные советы, которые подбирают пути оказания поддержки. Мы благодарны администрации золотодобывающей компании, которая взялась разработать ПСД на поэтапный ремонт нашей больницы, по блокам. Здания, действительно, старые, реконструкции не знали. Были текущие ремонты, например, в 2011 году ремонтировали один из блоков", – отметила собеседница.
Напомним, в феврале глава региона Ермек Маржикпаев сообщил в интервью столичному журналисту о планах по ремонту операционного блока и реанимации.
"Тарифы очень низкие, больница не справляется, – отметил аким, вероятно, имея в виду, низкие тарифы на оказание медуслуг. – Здание очень большое, содержание дорогое. У нас проектно-сметная документация готова на оперблок и реанимационное отделение. В этом году вы будете свидетелями, что мы начнём ремонт делать. Средства, порядка 500 миллионов тенге, мы начали отрабатывать. Если республика нас не поддержит, будем сами выделять из областного бюджета".
Отметим, ремонтные работы начались.
В рамках модернизации сельского здравоохранения в больнице планируют открывать новые отделения – в первую очередь, расширить кардиологическую помощь.
"Седьмой этаж в главном корпусе сегодня пустует, там до марта находился архив, где хранились истории болезней. Перенесли его в другое помещение, а в этом планируем открыть кардиохирургию. Уже подготовили площади к ремонту", – поделилась руководитель медучреждения.
Коллектив больницы, уточнила главврач, – более четырёхсот человек, в том числе 63 врача, 158 средних медработников, чуть более сотни – младшего медперсонала. Кадров не хватает, к примеру, нужны десять врачей – хирурги, педиатры и другие узкие спциалисты.
"Стараемся перекрывать дефицит, сотрудничая с местной поликлиникой. Наши врачи в свободное от работы время подрабатывают там, их – по вечерам и ночью дежурят у нас, набираются опыта. Это, мне кажется, улучшает работу. Доктора видят целостную картину", – отметила Баглан Наурызбаева.
Она поблагодарила коллег за терпение, понимание и поддержку.
"Работаем, но не застрахованы" – коллектив больницы
Однако коллектив настроен не так оптимистично. В конце прошлого года он даже обращался с письмами в ответственные органы. Первое, что беспокоит людей, – солидные опоздания в перечислении пенсионных и взносов по медицинской страховке.
"Социальные отчисления ведутся как положено, на наши счета не поступают. Например, пенсионку в крайний раз перечислили 20 января – за сентябрь 2022 года. Всё, больше перечислений не было, это уже девять месяцев. Задерживают отчисления в фонд медстрахования, на сегодня по факту мы не застрахованы. Сами же врачи, медсёстры, не могут пойти на больничный, получить какой-то гарантированный объём медицинской помощи – обследоваться", – говорят медработники.
Статус "не застрахован" не позволяет и получить гарантированные медикаменты. Руководство разводит руками: мол, не от нас зависит. Во всём виноваты долги. Но людям от этого не легче.
"У нас есть сотрудники с сахарным диабетом, онкологией, которым приходится покупать положенные бесплатно лекарства за свой счёт – только потому что они оказались не застрахованными. К слову, зарплата той, у которой диабет, – всего 80 тысяч тенге! Та, что с онкологией, в марте ездила на ПЭТ КТ (позитронно-эмиссионная томография – прим. авт.). Ей по-быстрому перечислили за какие-то месяцы, чтобы она смогла бесплатно пройти обследования. А в апреле опять не застрахована. С её серьёзным диагнозом такая ситуация со страховкой – дополнительный источник стресса", – возмущаются сотрудники (имена по понятным причинам попросили не называть).
Нет отчислений и по профсоюзной линии.
"Мы, к примеру, подали количество необходимых путёвок в санатории. Область приняла заявку. Но из-за того, что с июня прошлого года нет профсоюзных поступлений, мы не можем ни одну путёвку приобрести. Не можем оказать помощь сотрудникам, у кого кто-то из родных умер. Сотрудникам, воспитывающим детей-инвалидов, нужно оздоравливать ребятишек. Сезон пришёл, а у меня в профсоюзе ни одной тиын нет", – беспокоится председатель отраслевого профсоюза медработников "Ак ниет" при больнице Жаркынай Мамазаирова.
С утверждением главного врача о том, что отпускные выплачиваются лишь с небольшой задержкой, персонал не согласен. По словам медиков, они получают деньги лишь по окончании отпуска – когда начисляют зарплату уже за следующий месяц.
"Сейчас люди из отпусков вышли, до сих пор не получили", – разводят руками работники.
Не понятны большинству коллектива и принимаемые меры по экономии расходов и увеличению доходов.
"В начале года было, что медсёстрам из-за идеи руководства сократить ставки приходилось совмещать разные участки. Случалось, они оставляли, к примеру, новорожденных и шли в педиатрию. Это рискованно и недопустимо! Во время родов может произойти всё, что угодно. После того, как заведующий отделением категорически воспротивился и потребовал приказ о том, что работник может покинуть пост, такая практика – по крайней мере на этом участке – вроде как прекратилась", – рассказала одна из сотрудниц.
В целях экономии медперсоналу максимально урезали оплату за сверхурочные, другими словами за переработки.
"Практически всё убрали. В некоторых отделениях на одного сотрудника идёт двойная нагрузка. Но из-за того, что у нас тяжёлая финансовая ситуация, мы за эти переработки не получаем. И потом мы вынуждены постоянно переживать за доходную часть, выполнение плана. Мы – врачи, медработники. Мы не можем считать деньги. Поступил пациент – обязаны вылечить его и выписать с выздоровлением. Мы не должны касаться финансовой деятельности, это работа экономистов, финансистов. А мы постоянно в таком положении, что вынуждены думать: сколько заработали, сколько у нас по ГОБМП поступило, сколько по ОСМС, сколько у нас штраф снимут. Это лишняя информация, которая очень отвлекает", – отметила Ж. Мамазаирова.
Не поддерживает коллектив и идею об открытии новых отделений. Точнее, люди не против. Но, по их мнению, выделенные финансы было бы справедливо в первую очередь направить на выполнение социальных обязательств перед работниками.
"Нам говорят: нужно оказывать больше платных услуг. Раньше, когда шахта в Бестобе работала, ещё, может, кто и мог платить. И кто захочет платить, если застрахован. Скажут, вымогательство. Главврача, конечно, можно понять: надо выбираться из этой долговой ямы. И она ищет пути. Но мы считаем, что без помощи государства нам не выбраться. Если в этих 500 миллионах виноват ковид, то это уже не зависящая от нас, государственная проблема. И решать её нужно бюджетными траншами. Или списать, чтобы уже по нулям", – заключили сотрудники больницы.
"Решать проблему нужно на уровне акимата" – депутат
Похожую мысль – о том, что больнице самой, каким бы осознанным и продвинутым ни был менеджмент, из кризиса не выбраться, – озвучивают и некоторые депутаты. На совместном заседании постоянных комиссий областного маслихата и совета по координации деятельности маслихатов Акмолинской области руководитель управления здравоохранения Нурлан Ахильбеков зачитал доклад на тему модернизации сельского здравоохранения, где поделился планами по решению ситуации со стационаром в Степногорске. Тогда депутат, директор многопрофильной областной больницы Нурлан Жаров подчеркнул, что все перечисленные меры логичные и комплексные, но они связаны с ведением менеджмента медицинского предприятия.
"С таким уровнем кредиторской задолженности нужно прямо сказать: больница просто находится на дне. Да, комплексные меры надо принимать, улучшать инфраструктуру, усиливать материально-техническую базу, привлекать кадры, распределять площади, оптимизировать штат, пересматривать смету расходов. Всё это понятно. Но и в Минздраве нет механизма, он не является финансовым оператором. А является – фонд социального медицинского страхования, и он готов выделять средства. Насколько ресурсно больница готова осваивать их?", – задался вопросом спикер.
Тот же вопрос по открытию поликлиники на базе больницы, по мнению Жарова, непростой. Потому что мало прикрепить население и получить коэффициент подушевого норматива. Нужно будет ещё и отвечать за показатели, за всю амбулаторно-поликлиническую помощь.
"Готовы ли Вы, не справившись со стационаром, переключиться на амбулаторию и взвалить на себя ещё больший груз ответственности? Не готовы, надо прямо говорить. Этот вопрос требует более тщательной проработки. Во-первых, сейчас Вы не готовы даже получить лицензию", – без обиняков заявил Нурлан Каирович.
С депутатом согласился председатель Акмолинского областного маслихата Бейбит Жусупов.
"Меры принимаете, планы есть. Но когда это будет? Если бы сегодня всё началось – капитальный ремонт, оборудование бы завозилось. Можно было бы обнадёжить людей. А так риск, что люди не получат зарплаты, отпускные. Это создаёт социальную напряжённость, а в конечном итоге люди недополучают полноценные, качественные услуги", – отметил Б. Жусупов.
По мнению Нурлана Жарова, проблему нужно решать на уровне местных исполнительных органов. Назрел вопрос субсидирования по коммунальным тарифам.
"Обосновать это можно – большие площади, дорогие коммунальные услуги. В то же время мы понимаем, что тот тариф базовый, который платится за пролеченный случай, не покрывает расходы медорганизации. То есть нужно сделать хорошее обоснование, подать в управление экономики на рассмотрение. Нужно эти вопросы решать", – считает депутат облмаслихата.
И в переговорах с градообразующими предприятиями тоже должны участвовать власти. Их возможности – это больше, чем выделить стройматериалы и краску, профинансировать смету.
"Они могут себе позволить выделять средства на погашение этой задолженности. Единственный стационар в моногороде, и вопрос нужно ставиться на уровне местных исполнительных органов, а не переводить на министерство, управление, фонд. Иначе при перечисленных проблемах лет десять в лучшем случае будете выходить из этой кредиторской задолженности. И не выйдете. 500 миллионов – это по скромным подсчётам, у Вас она гораздо больше сейчас", – заключил директор многопрофильной областной больницы.
BaigeNews.kz следит за развитием событий.
Фото Асель Турар.
-
Trend news
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 16:28 234
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 15:22 453
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 13:57 618
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 13:05 500
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 12:47 659
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 12:15 4124
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 12:04 361
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 1059
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 941
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 1344
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 1044
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 957
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 840
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 1647
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 6451
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 19934
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 1027
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 1208
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 1353
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 6164
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 1222
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 1986
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 32867
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 5132
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 1565
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 3728
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 1467
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 2195
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 2642
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 1489
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 1561
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 1325
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 1545
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 9254
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 1629
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 7210
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 2772
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 2390
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2151
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 1709
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 2837
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 2499
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 3102
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 4091
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2308
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 2205
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 2425
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 48825
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2142
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3270
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2719
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3147
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 2449
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 2672
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3898
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 2096
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3940
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 2552
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 4033
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2690
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 3003
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 3285
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 4773
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 4115
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 4456
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 3366
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 4197
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 9086
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 3673
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 2930
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 3253
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 4721
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 4673
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 3145
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2903
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 5329
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 3392
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 3960
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 3656
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 3525
-
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 889
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 666
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 597
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 1018
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 1807
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 1732
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 1012
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 1008
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 911
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 984
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 2529
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 1861
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 1161
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 1426
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 1474
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 1346
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 1677
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 1758
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2198
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 1827
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1809
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 1809
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 2296
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 3894
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 2055
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3081
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 2069
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 2085
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 2192
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 2964
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2076
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 2298
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 3471
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2205
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 2522
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1718
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2188
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1793
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 2152
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 6875
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 2935
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1759
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2054
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 2191
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 2041
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2186
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 2467
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 2474
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5005
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 2800
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3940
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 2803
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 2741
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 3413
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 2932
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 3098
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 3016
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 3106
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 3462
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 3276
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 2746
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 2820
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2787
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2349
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 2227
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2392
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2715
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 3096
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 3289
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 3455
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 3204
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 3586
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 3766
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4531
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 4136
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 4021
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 4061
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2661
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2564
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 3506