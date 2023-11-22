Волонтёры рассказали о странном поведении матери убитой Миланы Давыдовой

В Экибастузе похоронили семилетнюю Милану Давыдову, которую, как заявили в полиции, убила родная мать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Мотив преступления и причину смерти ребёнка следователи пока не называют. Три дня малышку искали в степи, осушали арыки, а нашли под горой золы рядом с домом. Волонтёры вспоминают, что братья Миланы сразу сказали: мама часто поднимала руку на сестру.

Мать девочки сама заявила о пропаже ребёнка. Мол, Милана не захотела ехать вместе с ней и братьями шести и девяти лет к отцу на жайлау. Он пас там скот и ждал семью в гости.

Волонтёры говорят, что мать девочки то говорила, что дочь пошла направо, то налево от дома. Затем и вовсе в сторону колодцев (их даже осушили, чтобы найти малышку).

"Она говорила неправильную информацию изначально. Когда мы доходили до одной точки, она просто говорила, что в другую сторону ушла. Мы слушались её и действовали от её слов", - сказал волонтёр Елдос Ермагамбетов.

Пока неизвестно, могли ли волонтёры спасти ребёнка, если бы мать сразу рассказала, что случилось. Или девочка уже была мертва, когда 300 человек и вертолёт прочёсывали округу. Все эти ответы даст экспертиза.

Напомним, семилетняя Милана пропала днём 17 ноября. В полицию заявила её 39-летняя мать спустя несколько часов после предполагаемого исчезновения дочери. В общей сложности ребёнка искали около 500 человек и 100 единиц техники, в том числе авиаборт.

Поздним вечером 19 ноября Милану нашли мёртвой. Задержаны двое подозреваемых: мама девочки и её знакомый. Они дали признательные показания. По версии следствия мужчина по просьбе матери ребёнка скрыл следы преступления. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 УК РК.