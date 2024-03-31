Военные лётчики доставили в кризисные районы более 10 тонн гуманитарной помощи

Вертолёты Сил воздушной обороны Вооружённых сил РК эвакуировали более 220 человек с казахстанских сёл, пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны.

Спасательные операции проводятся в Актюбинской, Костанайской и Абайской областях. Задействовано семь вертолётов. Личный состав Сил воздушной обороны работает в экстремальных условиях круглые сутки, отметили в Минобороны.

"30 марта военные летчики сделали 38 вылетов. Общий налёт составил более 15 часов. Эвакуировано 222 человека. В районы стихийного бедствия переброшено 19 специалистов службы по чрезвычайным ситуациям с аварийно-спасательным имуществом весом в тысячу килограммов. В эвакопункты доставлена и разгружена гуманитарная помощь в объёме 10 тонн", – указывается в сообщении.

Напомним, за сутки из подтопленных сёл Казахстана, спасатели эвакуировали в безопасное место более 8000 жителей. В пунктах временного размещения находятся более 5000 человек, из них 1977 детей в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Абайской областях. На контроле находятся 30 размывов автодорог. Без транспортного сообщения находятся 44 населённых пункта в Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Абайской областях. Акиматами Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Абай, Улытау и Акмолинской областей объявлены режимы ЧС местного масштаба.

Президент страны провёл оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией в ряде регионов Казахстана. Касым-Жомарт Токаев принёс свои извинения казахстанцам и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Кроме того, глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. Госструктурам президент поручил оценить объёмы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.