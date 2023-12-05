Военнослужащий вытащил водителя из горящего авто в Астане

В Астане военнослужащий Вооружённых сил вытащил человека из горящего автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны РК.

Автомобиль был припаркован возле дома по улице имени Т. Жургенова. Во время возгорания в машине находился водитель. Его спас старший сержант Мейрамбек Искаков.