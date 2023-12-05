Военнослужащий вытащил водителя из горящего авто в Астане
Сегодня, 00:07
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Сегодня, 00:07Сегодня, 00:07
73Фото: министерство обороны РК
В Астане военнослужащий Вооружённых сил вытащил человека из горящего автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны РК.
Автомобиль был припаркован возле дома по улице имени Т. Жургенова. Во время возгорания в машине находился водитель. Его спас старший сержант Мейрамбек Искаков.
Видео: министерство обороны РК
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