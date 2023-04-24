Военного парада в честь Дня Победы в Казахстане не будет

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В этом году на 9 Мая в Казахстане не будут проводить военный парад, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщили в министерстве обороны.

Там отметили, что на проведение парадов 9 мая не запланировали бюджет в целях экономии средств и в связи с необходимостью решения других задач.

В Минобороны пояснили, что сейчас в приоритете ведомства - поддержание уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана. Однако небольшие военно-патриотические мероприятия пройдут в воинских частях.