Водителя с приступом эпилепсии спасли в Кокшетау

Полицейские спасли жизнь 34-летнему мужчине, которому стало плохо за рулём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Днём в полицию Кокшетау поступила информация о том, что на территории торгового дома “Мечта” стоит машина, водитель которой сильно “газует”.

На вызов выехали патрульные Александр Ефимов и Темирлан Қалыш. Уже через пять минут они были на месте.

Инспекторы обнаружили заведённую машину, в салоне которой в бессознательном состоянии находился мужчина, и сразу же вызвали "скорую".

Так как двери авто были заблокированы, сотрудники полиции, воспользовавшись тем, что было под рукой, разбили стекло задней двери, чтобы врачи смогли оказать мужчине первую помощь.

По предварительным данным, у водителя случился эпилептический приступ. Убедившись, что жизни и здоровью мужчины и окружающих граждан опасность не угрожает, полицейские продолжили несение службы.