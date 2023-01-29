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Olx.kz Вчера, 22:41
223
Вчера, 22:41
223
Фото: Olx.kz

Водительские права за 200 тысяч тенге обещала мошенница парню из Актобе

Незнакомка выманила у 21-летнего актюбинца 200 тысяч тенге, пообещав за эту сумму оформить ему водительское удостоверение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Аферистка получила деньги и постепенно перестала выходить на связь, а затем и вовсе пропала. Обманутый парень написал заявление в полицию.

Стражи порядка разыскали и задержали подозреваемую. Ей оказалась 28-летня жительница города. Девушка во всём призналась. 

"В настоящее время проверяется её причастность к другим аналогичным преступлениям. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 часть 1 УК РК (Мошенничество)", — рассказали в департаменте полиции.

В ведомстве предупредили, что в последнее время в социальных сетях и мессенджерах есть множество объявлений о том, что можно купить права без учёбы и экзаменов. 

В департаменте полиции Актюбинской области напомнили, что порядок и правила получения водительских удостоверений опубликованы на официальном сайте "электронного правительства" Egov.kz и выдаются исключительно уполномоченным органом. 

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#мошенница #водительское удостоверение #Актобе
BaigeNews.kz
Вчера, 22:41
223
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