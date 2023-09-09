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Водитель скутера насмерть сбил пешехода в Актобе

Сегодня, 02:23
АВТОР
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Telegram/Polisia.kz Сегодня, 02:23
Сегодня, 02:23
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Фото: Telegram/Polisia.kz

В Актобе 30-летний водитель скутера насмерть сбил 42-летнего пешехода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

ДТП произошло 8 сентября около 18.00 по улице Жиенбаева. Пешеход скончался на месте происшествия. 

Ранее в Актобе при столкновении легкового автомобиля и скутера погиб подросток. После ДТП 17-летнего водителя скутера доставили в Центр охраны материнства и детства. Спустя несколько часов юноша скончался в реанимационном отделении от полученных травм.

В Талдыкоргане свадебный кортеж сбил подростка на скутере. По факту ДТП было начато уголовное расследование.

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