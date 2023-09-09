Водитель скутера насмерть сбил пешехода в Актобе
Сегодня, 02:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:23Сегодня, 02:23
115Фото: Telegram/Polisia.kz
В Актобе 30-летний водитель скутера насмерть сбил 42-летнего пешехода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.
ДТП произошло 8 сентября около 18.00 по улице Жиенбаева. Пешеход скончался на месте происшествия.
Ранее в Актобе при столкновении легкового автомобиля и скутера погиб подросток. После ДТП 17-летнего водителя скутера доставили в Центр охраны материнства и детства. Спустя несколько часов юноша скончался в реанимационном отделении от полученных травм.
В Талдыкоргане свадебный кортеж сбил подростка на скутере. По факту ДТП было начато уголовное расследование.
Самое читаемое