Водитель скутера насмерть сбил пешехода в Актобе

В Актобе 30-летний водитель скутера насмерть сбил 42-летнего пешехода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

ДТП произошло 8 сентября около 18.00 по улице Жиенбаева. Пешеход скончался на месте происшествия.

Ранее в Актобе при столкновении легкового автомобиля и скутера погиб подросток. После ДТП 17-летнего водителя скутера доставили в Центр охраны материнства и детства. Спустя несколько часов юноша скончался в реанимационном отделении от полученных травм.

В Талдыкоргане свадебный кортеж сбил подростка на скутере. По факту ДТП было начато уголовное расследование.