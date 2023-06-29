Подросток погиб после столкновения легковушки и скутера в Актобе

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Несовершеннолетний юноша погиб в ДТП в Актобе. У мечети Нур-Гасыр столкнулись легковушка ВАЗ-21103 и скутер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате ДТП 17-летнего водителя скутера доставили в Центр охраны материнства и детства. Спустя несколько часов юноша скончался в реанимационном отделении от полученных травм.

19-летний пассажир скутера с переломом госпитализирован в больницу.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".