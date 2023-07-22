  • 22 Июля, 17:55
  • BAIGENEWS

Лента новостей

скриншот с видео Сегодня, 16:32
241
Сегодня, 16:32
241
Фото: скриншот с видео

Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане

Видео жуткого ДТП в Талдыкоргане попало в социальные сети. 13-летнего подростка на скутере сбил свадебный кортеж, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Elitar.kz.

Подросток с многочисленными травмами госпитализирован. По факту ДТП начато уголовное расследование. 

"Назначены экспертизы. Автотранспортные средства помещены на спецстоянку. На время расследования в отношении водителя японской иномарки избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке", — сообщили в пресс-службе полиции региона.

Видео: t.me/kriminal_kazakhstan
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:32
241
Поделитесь:
Наверх