Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Таразе
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В Таразе по улице Толе би водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на 38-летнего пешехода, который сидел на проезжей части дороги, и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте.
С помощью камер видеонаблюдения сотрудниками полиции задержан 32-летний водитель автомашины Toyota Alphard – житель Жамбылского района.
"С участием водителя проводятся следственные действия, в том числе следственный эксперимент, так как наезд был совершен в условиях тумана. После экспертизы будут приниматься меры о привлечении его к уголовной ответственности", – сообщил заместитель начальника ДП Алмаз Саламатов.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК “Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека”.
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