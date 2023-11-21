Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Таразе

В Таразе по улице Толе би водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на 38-летнего пешехода, который сидел на проезжей части дороги, и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте.

С помощью камер видеонаблюдения сотрудниками полиции задержан 32-летний водитель автомашины Toyota Alphard – житель Жамбылского района.

"С участием водителя проводятся следственные действия, в том числе следственный эксперимент, так как наезд был совершен в условиях тумана. После экспертизы будут приниматься меры о привлечении его к уголовной ответственности", – сообщил заместитель начальника ДП Алмаз Саламатов.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК “Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека”.