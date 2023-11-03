Водитель на мопеде насмерть сбил женщину в Алматы

Мопедист насмерть сбил женщину, переходившую дорогу по "зебре" в Алматы. ДТП произошло на улице Тимирязева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Нарушение совершил 19-летний водитель.

От полученных травм 60-летняя женщина погибла. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.