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Водитель на мопеде насмерть сбил женщину в Алматы

Вчера, 22:15
АВТОР
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pxhere.com Вчера, 22:15
Вчера, 22:15
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Фото: pxhere.com

Мопедист насмерть сбил женщину, переходившую дорогу по "зебре" в Алматы. ДТП произошло на улице Тимирязева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv

Нарушение совершил 19-летний водитель.

От полученных травм 60-летняя женщина погибла. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

"В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 345 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены экспертизы", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

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