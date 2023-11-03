Водитель на мопеде насмерть сбил женщину в Алматы
Вчера, 22:15
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Вчера, 22:15Вчера, 22:15
379Фото: pxhere.com
Мопедист насмерть сбил женщину, переходившую дорогу по "зебре" в Алматы. ДТП произошло на улице Тимирязева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Нарушение совершил 19-летний водитель.
От полученных травм 60-летняя женщина погибла. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
"В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 345 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены экспертизы", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
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