Власти СКО оправдались за ЧП в школе Петропавловска

Фото: astanatv.kz

В Министерстве просвещения провели экстренное совещание по вопросам безопасности в школах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов сослался на Кодекс "О здоровье":

"Согласно Кодексу, предоставление сведений без согласия лица допускаются только по запросу органов дознания, прокурора, адвоката и суда. Таким образом, знать о диагнозе школа не могла", - сказал Тасмаганбетов.

Он также напомнил о паспорте здоровья ребёнка, который ведет школьный медик.

"На сегодня ни в одном нормативном акте не установлено, что детям с психическими заболеваниями запрещено обучаться в общеобразовательной школе", - заявил Тасмаганбетов.

По его словам, вину с себя чиновники не снимают.

Напомним, ЧП произошло утром 13 февраля. Нападавшего задержали. Подробностями о случившемся поделились очевидцы.

Двоих подростков, пострадавших в результате нападения на них девятиклассника в маске и с топором в школе №4 Петропавловска, перевели из реанимации в отделение травматологии.

Кроме того, директор РГУ "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования" Айгерим Кудеринова рассказала, что подросток не обучался в условиях инклюзивного образования.