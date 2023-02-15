- Власти СКО оправдались за ЧП в школе Петропавловска 05:02 211
- Легендарный хоккеист заявил о желании вернуться в "Барыс" 04:36 238
- Власти Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение 03:18 377
- 26 многоэтажек Экибастуза испытывают недогрев 02:53 480
- Лучший теннисист Казахстана оказался в центре нового скандала 01:42 463
- Водители нескольких маршрутных автобусов не вышли на работу в Актобе 00:32 429
- Рабочий умер на месторождении в Кашагане 14.02.2023 623
- Проблемы с безопасностью в школах выявлены в шести регионах Казахстана 14.02.2023 509
- Сколько придётся доплачивать казахстанцам за поездку в Таиланд 14.02.2023 523
- Тела 85 человек достали из-под завалов казахстанские спасатели в Турции 14.02.2023 513
- Айдос Сарым о выборах, Мади Ахметове и суицидах в армии Казахстана 14.02.2023 1295
- Курсы подготовки наблюдателей пройдут в Казахстане перед выборами 14.02.2023 434
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 507
- Движение по трассе в Кызылординской области ограничили из-за непогоды 14.02.2023 452
- Институт инжиниринга по немецким стандартам появится в Мангистау в этом году 14.02.2023 505
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 606
- Спецоперация в Костанайской области: выявлен канал поставки наркотиков в регион 14.02.2023 649
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 565
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 616
- "Школа не знала о его состоянии" – эксперт о Петропавловском школьнике с ножом 14.02.2023 3599
- Врачи сообщили о состоянии подростков, переживших нападение в школе Петропавловска 14.02.2023 702
- Как алматинец установил местонахождение сотни казахстанцев во время ЧП в Турции 14.02.2023 1668
- Сопредседателю партии Respublica Сырымбек Тау отказали в регистрации 14.02.2023 727
- 20 тонн напитков пытались незаконно ввезти в Россию из Казахстана 14.02.2023 587
- "Лучше сюда не попадать!" Фоторепортаж из спецприёмника Семея 14.02.2023 540
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 482
- Несколько школ "заминировали" в Усть-Каменогорске 14.02.2023 638
- У министра нацэкономики РК появился советник по женскому предпринимательству 14.02.2023 531
- Как гендерные стереотипы мешают женщинам достигать успеха 14.02.2023 627
- Приём документов для поступления в военные вузы будет проходить с 15 по 20 июля 14.02.2023 517
- Как казахстанцы смогут контролировать начисления выплат детям из Нацфонда 14.02.2023 460
- Находившегося в международном розыске преступника задержали в столице 14.02.2023 578
- Как дети в Казахстане будут получать выплаты из Нацфонда 14.02.2023 667
- Группу вымогателей задержали в Актобе 14.02.2023 505
- "Жестокое обращение" - новый термин появится в законопроекте по гуманизации уголовного законодательства 14.02.2023 514
- Скидки на железнодорожные билеты объявили в компании "Пассажирские перевозки" 14.02.2023 594
- Токаеву презентовали проект по строительству современной многопрофильной больницы в Кокшетау 14.02.2023 606
- Кандидатов в депутаты мажилиса от партии "Байтак" зарегистрировали в ЦИК 14.02.2023 557
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 509
- Компенсация по депозитам: вкладчиков просят проверить счета в банках Казахстана 14.02.2023 644
- Токаев посетил Казахстанскую агроинновационную корпорацию 14.02.2023 487
- Газ взорвался на заправке в СКО, есть пострадавший 14.02.2023 569
- Экс-президента Кыргызстана Атамбаева могут освободить из колонии 14.02.2023 679
- Учеников одной из школ эвакуировали в Усть-Каменогорске 14.02.2023 703
- В Таразе пьяные работники автомойки угнали машину и врезались в бетонную колонну 14.02.2023 626
- "Казахстанская Гузеева" рассказала, как найти свою вторую половину 14.02.2023 852
- Информация о выплатах казахстанцам за участие в войне с Украиной: правда или миф 14.02.2023 704
- Токаев поблагодарил казахстанских спасателей, работающих в зонах бедствия в Турции 14.02.2023 531
- Ануар Жангозин ушёл с поста главы "Центра международных программ" 14.02.2023 637
- Почти 600 пострадавшим в январских событиях оказал помощь фонд "Қазақстан халқына" 14.02.2023 523
- Казахстан направил дополнительную гуманитарную помощь Турции 14.02.2023 594
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 937
- Полвека вместе: истории о крепкой любви и семейных ценностях 14.02.2023 784
- К 2030 году население Астаны превысит два миллиона человек — Кульгинов 14.02.2023 619
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 827
- Назначены два вице-министра юстиции Казахстана 14.02.2023 802
- Из Польши экстрадирован один из руководителей финпирамиды "QI Trade Kazakhstan" 14.02.2023 613
- Про казахстанских студентов в Турции рассказал Саясат Нурбек 14.02.2023 654
- Вузы Казахстана не хотят работать с учёными — Саясат Нурбек 14.02.2023 717
- В Турции арестовали 10 стройподрядчиков после землетрясения 14.02.2023 1075
- Штрафы почти на один миллион тенге “наездил” житель Темиртау 14.02.2023 602
- Арыстанбек Мухамедиулы будет находиться под стражей ещё два месяца 14.02.2023 807
- Казахстанские спасатели нашли живыми семь человек под завалами в Турции 14.02.2023 744
- Число дел о мошенничестве резко возросло в Казахстане в январе 2023 14.02.2023 575
- Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область 14.02.2023 608
- Минздрав, Минкультуры, Минэкологии и МИОР не освоили бюджет в 2022 году 14.02.2023 743
- Каждый второй автомобиль в Казахстане старше 20 лет 14.02.2023 611
- ЦИК зарегистрировала партсписок "Ауыл" 14.02.2023 555
- Смаилов поручил усилить контроль на входе в школы после инцидента в СКО 14.02.2023 1047
- Мухтар Тлеуберди прибыл с визитом в Португалию 14.02.2023 560
- Свыше трёх тысяч человек трудоустроили по проекту "Серебряный возраст" в 2022 году в РК 14.02.2023 624
- Ещё один человек скончался от коронавируса в Казахстане 14.02.2023 816
- В Астане начался ремонт аварийного моста Большой кольцевой дороги через ж/д пути 14.02.2023 811
- Казахстан увеличил поставки угля через Россию в 2022 году 14.02.2023 674
- МВД РК разрабатывает механизм легализации праворульных авто, ввезённых в страну как запчасти 14.02.2023 796
- 300 домов снесут в двух микрорайонах Петропавловска 14.02.2023 957
- Лучший теннисист Казахстана проиграл десятый матч подряд 14.02.2023 649
- Пять миллионов тенге вымогала женщина у казахстанки 14.02.2023 7416
- Биткоину предсказали рост до полумиллиона долларов к 2025 году 14.02.2023 998
- В посольстве Турции прослезились, увидев пожертвование маленькой астанчанки 14.02.2023 3050
Власти СКО оправдались за ЧП в школе Петропавловска
В Министерстве просвещения провели экстренное совещание по вопросам безопасности в школах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
Первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов сослался на Кодекс "О здоровье":
"Согласно Кодексу, предоставление сведений без согласия лица допускаются только по запросу органов дознания, прокурора, адвоката и суда. Таким образом, знать о диагнозе школа не могла", - сказал Тасмаганбетов.
Он также напомнил о паспорте здоровья ребёнка, который ведет школьный медик.
"На сегодня ни в одном нормативном акте не установлено, что детям с психическими заболеваниями запрещено обучаться в общеобразовательной школе", - заявил Тасмаганбетов.
По его словам, вину с себя чиновники не снимают.
Напомним, ЧП произошло утром 13 февраля. Нападавшего задержали. Подробностями о случившемся поделились очевидцы.
Двоих подростков, пострадавших в результате нападения на них девятиклассника в маске и с топором в школе №4 Петропавловска, перевели из реанимации в отделение травматологии.
Кроме того, директор РГУ "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования" Айгерим Кудеринова рассказала, что подросток не обучался в условиях инклюзивного образования.
-
Trend news
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 936
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 824
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 9357
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 5379
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 2365
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 1337
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 100587
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 2354
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 2138
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 3185
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 1256
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 6491
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 8352
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 3683
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 1817
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 11930
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 55040
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 2040
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 1967
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 4112
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1517
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 2506
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 2273
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 15619
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 5323
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 30293
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 2442
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 2983
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2989
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 71539
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 21650
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 23372
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 3234
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5835
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 8201
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3028
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 3523
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2819
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 252434
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2528
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 2764
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 4046
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 3823
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2878
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2945
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4638
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 4128
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 4663
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2957
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 3169
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 3850
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 3305
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3739
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 3223
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 3375
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 5060
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3425
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 3456
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14673
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 3162
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 3843
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 7195
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3698
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 4519
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 4873
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 11127
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 4041
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 17538
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4913
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 4123
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 134944
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 4104
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 41959
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 8028
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 7449
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 7699
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 19096
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7972
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 22181
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 11165
-
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 503
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 606
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 565
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 616
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 482
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 509
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 671
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 1573
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 1364
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 1613
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1199
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 1333
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 1593
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 1624
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 1927
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 1755
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1705
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 1840
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 1923
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 1907
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 1771
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 1747
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 1749
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 1863
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2011
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1905
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1985
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2028
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1874
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 2795
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2123
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2121
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1996
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1853
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1998
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2073
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2288
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1850
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2093
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2003
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 2171
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 2212
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 2455
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2252
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 2499
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2100
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2657
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2576
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 3694
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2732
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2619
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 3634
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2680
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3278
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2945
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3157
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 3466
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 3413
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 3316
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 3228
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3015
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3239
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3342
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3368
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3335
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3614
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 3482
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3736
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3904
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 3776
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3711
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3927
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3831
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 4065
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3898
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3854
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 4021
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 4129
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 6691
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 4637