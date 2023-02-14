"Школа не знала о его состоянии" – эксперт о Петропавловском школьнике с ножом

Фото: astanatv.kz

Ситуацию в Петропавловске, где девятиклассник напал на учеников с ножом и топором, прокомментировала директор РГУ "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования" Айгерим Кудеринова. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz она рассказала, что подросток не обучался в условиях инклюзивного образования.

"Этот вопрос относится к системе здравоохранения, так как он учился по общеобразовательной программе, у него не было проблемы с обучением и поэтому в ПМПК его родители не обращались. Согласно ст. 77 гл. 12 "Кодексу о здоровье и системе здравоохранения гражданин РК имеет право на защиту сведений, составляющих тайну медицинского работника", соответственно школа не знала о его состоянии психического здоровья. То есть, к вопросу инклюзивного образования это не относится", - отметила Айгерим Кудеринова.

Что касается инклюзивного образования, то его основным принципом является исключение любой дискриминации и обеспечение доступа к качественному образованию с учётом индивидуальных возможностей каждого.

"Надо отметить, что на сегодняшний момент сделано немало именно в отношении нормативной базы, которая приведена в соответствие с ратифицированными международными актами в области прав на образование без дискриминации. Было расширено понятие "дети с особыми образовательными потребностями". Изданы новые нормативно-правовые акты, регламентирующие обучение детей с особыми образовательными потребностями: предусмотрено формирование службы психолого-педагогического сопровождения и порядок создания специальных условий по психолого-педагогической поддержке, включены нормы, обеспечивающие вариативность, гибкость учебных программ в зависимости от особенностей развития обучающегося", - пояснила эксперт.

Так, психолого-педагогическое сопровождение могут получить дети:

с ограниченными возможностями развития (нарушениями слуха, зрения, интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития и эмоционально-волевыми расстройствами)

с поведенческими и эмоциональными проблемами, неблагоприятными психологическими факторами (нарушений воспитания в семье, детскородительских и внутрисемейных отношений);

с барьерами социально-психологического, экономического, языкового культурного характера (педагогическая запущенность детей из семей социального риска, дети, испытывающие трудности адаптации в обществе (семьи беженцев, мигрантов, кандасов).

На сегодня для развития обучения в условиях инклюзии в Казахстане обеспечивается безбарьерная среда, организуется психолого-педагогическое сопровождение и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. Также для работы с особенными детьми в образовательные учреждения принимают педагогов-ассистентов, работают ресурсные центры развития инклюзивных практик, открываются кабинеты поддержки инклюзии, где проводится индивидуальная поддержка учащихся и консультативная помощь родителям.

Сейчас, по данным управлений образования регионов, всего в стране количество учащихся с особыми образовательными потребностями в школах составляет 36,725.

"Количество общеобразовательных школ, создавшие условия для инклюзивного обучения, 4 674. Также функционирует 13 частных школ, создавшие условия для инклюзии, количество учащихся в них составляет 66", - проинформировали в ведомстве.

Данные по регионам: Абай – 1342, Акмолинская область – 1948, Актюбинская область– 2116, Алматинская область – 1603, Атырауская область – 0, ВКО - 2813, Жамбылская область – 1042, Жетысу – 1039, ЗКО – 3202, Карагандинская область – 2802, Костанайская область – 3132, Кызылординская область - 2128, Мангыстауская область – 1101, Павлодарская область – 2065, СКО – 1327, Туркестанская область – 4802, Улытау – 582, Астана – 1368, Алматы – 1714, Шымкент – 599.

Информация по регионам (частные школы): Кызылординская область - семь школ, 37 учащихся; Мангыстауская область – шесть школ, 29 учащихся.