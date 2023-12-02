Власти Лас-Вегаса ищут серийного убийцу бездомных

Неизвестный расстрелял бездомных в Лас-Вегасе. Два человека погибли, ещё три раненных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CBS.

Полиция обнаружила двоих убитых и троих раненых людей, которые, как оказалось, были бездомными. Неизвестный стрелок все ещё находится на свободе. Была ли стрельба чем-то мотивирована – неизвестно.

При этом за несколько часов до этого инцидента власти Лос-Анджелеса сообщили, что ищут серийного убийцу, который ранее на этой неделе убил троих бездомных. Убийства произошли в воскресенье, понедельник и среду.

На пресс-конференции в пятницу мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала людей, не имеющих жилья, немедленно искать убежище.