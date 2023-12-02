Власти Лас-Вегаса ищут серийного убийцу бездомных
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Неизвестный расстрелял бездомных в Лас-Вегасе. Два человека погибли, ещё три раненных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CBS.
Полиция обнаружила двоих убитых и троих раненых людей, которые, как оказалось, были бездомными. Неизвестный стрелок все ещё находится на свободе. Была ли стрельба чем-то мотивирована – неизвестно.
При этом за несколько часов до этого инцидента власти Лос-Анджелеса сообщили, что ищут серийного убийцу, который ранее на этой неделе убил троих бездомных. Убийства произошли в воскресенье, понедельник и среду.
На пресс-конференции в пятницу мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала людей, не имеющих жилья, немедленно искать убежище.
"Наше послание бездомным ясно – не спите сегодня в одиночестве. Ищите убежище, ищите услуги, оставайтесь вместе, ищите поддержку, и нам нужна ваша помощь, чтобы донести информацию", – заявила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.
Самое читаемое
- Можно упасть в обморок: знаменитый ЖК в Астане тонет в фекалиях
- Всеобщее декларирование: как и зачем налоговики хотят выводить население из тени
- Студенты двух вузов погибли при пожаре в хостеле в Алматы
- Несовершеннолетняя девушка оказывала услуги в секс-притоне в Шымкенте
- "Мама вела себя подозрительно": волонтеры рассказали о поисках семилетней Миланы