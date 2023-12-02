  • 2 Декабря, 12:51
  • BAIGENEWS

Власти Лас-Вегаса ищут серийного убийцу бездомных

Сегодня, 12:23
АВТОР
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кадр из видео CBS Сегодня, 12:23
Сегодня, 12:23
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Фото: кадр из видео CBS

Неизвестный расстрелял бездомных в Лас-Вегасе. Два человека погибли, ещё три раненных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CBS.

Полиция обнаружила двоих убитых и троих раненых людей, которые, как оказалось, были бездомными. Неизвестный стрелок все ещё находится на свободе. Была ли стрельба чем-то мотивирована – неизвестно.

При этом за несколько часов до этого инцидента власти Лос-Анджелеса сообщили, что ищут серийного убийцу, который ранее на этой неделе убил троих бездомных. Убийства произошли в воскресенье, понедельник и среду.

На пресс-конференции в пятницу мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала людей, не имеющих жилья, немедленно искать убежище.

"Наше послание бездомным ясно – не спите сегодня в одиночестве. Ищите убежище, ищите услуги, оставайтесь вместе, ищите поддержку, и нам нужна ваша помощь, чтобы донести информацию", – заявила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

 

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