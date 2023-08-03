Власти Алматы сообщили о полном восстановлении водоснабжения в Медеуском районе

Верхняя часть Медеуского района исторически находится в зоне влияния поверхностных источников водоснабжения.

Водоснабжение южной части Медеуского района, по данным “Алматы Су”, по состоянию на 11:00 3 августа полностью восстановлено, передаёт BaigeNews.kz.

Этому способствовала стабилизация ситуации с уровнем воды в горных реках и снижением степени загрязнения воды.

ГКП "Алматы Су" ежечасно проводится контроль качества воды. Лабораторные анализы показывают снижение показателей мутности воды в реке Кіші Алматы, что сделано возможным осуществление бесперебойного забора воды и ее дальнейшую очистку перед поставкой в дома.

В случае сохранения благоприятных погодных условий, влияющих на качество исходной речной воды, водоснабжение будет осуществляться без срывов.

Одной из причин вынужденного ограничения подачи воды стало то, что верхняя часть Медеуского района исторически находится в зоне влияния поверхностных источников водоснабжения.

В этой связи акимом Алматы Ерболатом Досаевым дано поручение и начата разработка масштабного проекта по подключению верхней части Медеуского района к подземным источникам водоснабжения. Основная цель – избавить жителей предгорья от прямой зависимости от горных рек. Так, в рамках проекта инженерные сети и объекты Медеуского района будут дополнительно соединены с имеющимися мощностями подземных водозаборов.

Кроме того, в Алматы ведется строительство четырёх скважин и резервуаров на станции "Балхаш" объемом до трёх тысяч кубометров каждый. Данный проект позволит обеспечить водой жителей Каменского плато, Кольсая, Музтау и микрорайона Юбилейный, где проживают около 20 тысяч человек.

Проблемы с водообеспечением начались в Алматы по причине длительной аномальной жары, зарегистрированной, по данным РГП "Казгидромет", впервые за последние восемь лет. Это привело к таянию ледников, повышению уровня воды, подмытию берегов рек и локальным селевым выбросам. Из-за этого был приостановлен процесс забора воды.0

В зоне ограничений оказались 50 многоквартирных домов и 4047 частных домостроений.