Визит Токаева в Россию завершился
Сегодня, 01:37
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Сегодня, 01:37Сегодня, 01:37
67Фото: Aqorda_resmi/ Telegram
Завершился двухдневный рабочий визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Во время визита Касым-Жомарт Токаев посетил культурные достопримечательности Санкт-Петербурга. Также президент принял участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ.
Её участниками стали: президент России Владимир Путин, Азербайджана — Ильхам Алиев, Беларуси — Александр Лукашенко, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Видео о том, как прошёл визит, опубликовала Акорда в своём Telegram-аккаунте.
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