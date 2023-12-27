Визит Токаева в Россию завершился

Завершился двухдневный рабочий визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время визита Касым-Жомарт Токаев посетил культурные достопримечательности Санкт-Петербурга. Также президент принял участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ.

Её участниками стали: президент России Владимир Путин, Азербайджана — Ильхам Алиев, Беларуси — Александр Лукашенко, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Видео о том, как прошёл визит, опубликовала Акорда в своём Telegram-аккаунте.