Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В неформальной встрече также приняли участие президент России Владимир Путин, Азербайджана - Ильхам Алиев, Беларуси - Александр Лукашенко, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Туркменистана - Сердар Бердымухамедов, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В ходе мероприятия лидеры стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности Организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ.
Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга.
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