Ветер повалил деревья и сорвал ограждения возле стройки в Актау

В социальных сетях публикуют фото и видео последствий непогоды, разбушевавшейся в Актау, передаёт BaigeNews.kz.

На странице одного из городских пабликов появилось видео снесённого навеса. Автор поста сообщил, что конструкция упала на припаркованные рядом с магазином автомобили.

"В Мангистау, как немного пойдёт дождь и поднимется ветер - всё. В городе упало несколько деревьев, перед маркетом "Дина" улетела пластмассовая крыша, упала на женщину и машины. Информации о пострадавших нет. Давайте будем осторожны!", — отмечается в публикации.

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На другом видео на ветру опасно развевается фрагмент ограждения возле строящего многоэтажного дома. Авто публикации пишет, что речь идет о ЖК Томирис-2.

"Несколько раз предупреждали начальство, но безрезультатно. Во дворе играет много детишек, на парковке машины, рано или поздно кто-то пострадает от этих металлических ограждений. Просим содействие в решении данной ситуации", — пишет автор поста.

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В другом случае видео снято в микрорайоне между Центром осблуживания населения и ЖК "Оазис".