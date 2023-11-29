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Ветер и метель придут с началом зимы на территорию Казахстана

Сегодня, 11:35
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:35
Сегодня, 11:35
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Фото: baigenews.kz

В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются туманы, гололёд, усиление ветра с метелью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиком, на погоду окажут влияние быстрая смена барических образований циклонов и антициклонов. Они принесут осадки в виде дождя и снега практически во всех регионах Казахстана.

Отмечается, что сильные осадки пройдут в северо-западных и юго-восточных областях.

1 декабря на юго-западе и 2 декабря на юге страны ожидается ясная погода без осадков.

"По Казахстану ожидаются туманы, гололед, усиление ветра с метелью. Резких изменений в температурном фоне не ожидается", - заключили синоптики.

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