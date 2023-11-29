Ветер и метель придут с началом зимы на территорию Казахстана
Сегодня, 11:35
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Сегодня, 11:35Сегодня, 11:35
172Фото: baigenews.kz
В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются туманы, гололёд, усиление ветра с метелью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиком, на погоду окажут влияние быстрая смена барических образований циклонов и антициклонов. Они принесут осадки в виде дождя и снега практически во всех регионах Казахстана.
Отмечается, что сильные осадки пройдут в северо-западных и юго-восточных областях.
1 декабря на юго-западе и 2 декабря на юге страны ожидается ясная погода без осадков.
"По Казахстану ожидаются туманы, гололед, усиление ветра с метелью. Резких изменений в температурном фоне не ожидается", - заключили синоптики.
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