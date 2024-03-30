Вертолёт отправился на помощь жителям села Кобда в области Жетысу
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В области Жетысу из-за притока талых вод произошло повышение уровня реки Кобда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Вода начала переливаться через искусственную дамбу, возникла угроза затопления населенного пункта Когалы.
"С целью аварийно-спасательных и эвакуационных работ был направлен вертолёт. Силами спасателей и МИО эвакуировано в безопасную зону 68 человек, из них 39 детей", — говорится в сообщении.
Напомним, за сутки из подтопленных сёл Казахстана, спасатели эвакуировали в безопасное место более восьми тысяч жителей. В четырёх регионах страны работают около пяти тысяч волонтёров. Они задействованы в организации временного проживания в пунктах эвакуации, уборке и восстановлении пострадавших территорий.
Накануне президент страны провёл оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией в ряде регионов. Касым-Жомарт Токаев принёс свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Кроме того, глава государства подверг резкой критике действия Правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. Госструктурам президент поручил оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.
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