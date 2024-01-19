Верховный суд обязал Минспорта выплатить сурдлимпийцу Канафину его призовые

Верховный суд Казахстана обязал Министерство культуры и спорта выплатить 250 тысяч долларов победителю Сурдлимпийских игр Еркебулану Канафину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отметили в суде, участвуя в 2022 году в XXIV летних сурдлимпийских играх (Олимпийские игры среди глухих спортсменов) в Бразилии, Еркебулан Канафин выиграл золотую медаль по дзюдо в весовой категории - 81 килограмм (6001-23-00-6ап/1103), но министерство отказало в выплате Канафину денежного поощрения, и тогда спортсмен обжаловал отказ в суде.

Специализированный межрайонный административный суд (СМАС) Астаны в 2022 году удовлетворил иск частично. Он признал незаконными действия Минспорта по отказу в выплате Канафину поощрения, на госорган была возложена обязанность выплатить его в установленном размере.

Министерство, обращаясь в кассацию, просило отменить судебные акты. Апелляция оставила решение без изменения. В адрес министра вынесено частное определение о выявленных нарушениях законности для принятия мер.

"Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда, рассмотрев дело, указала на правильные выводы судов", - сообщили в суде.

Отмечается, что по Закону о физической культуре и спорте, государственная политика в области физической культуры и спорта проводится на основе принципа приоритетности спорта высших достижений, отстаивающего честь Казахстана на международных спортивных соревнованиях. Развитием сурдлимпийского движения глухих в Казахстане занимается НСК, входящий в состав Международного комитета спорта глухих (МКСГ) и имеющий исключительное право представлять Казахстан на Сурдлимпийских играх, подавать в МКСГ заявку о кандидате республики на проведение таких игр. Однако комитетом и министерством Канафин не был включен в состав сборной команды Сурдлимпийских игр 2022 года, несмотря на требования НСК. Канафин вошел в сборную команду, которую сформировал НСК.

"Чемпиону международных спортивных соревнований Сурдлимпийских игр, по постановлению правительства, предусмотрено к выплате 250 тысяч долларов. Это денежное поощрение призер Канафин, достойно защитивший честь Казахстана на международных спортивных соревнованиях, получить вправе", - постановил Верховный суд.

Напомним, в бразильском городе Кашиас-ду-Суле дзюдоист Еркебулан Канафин 4 мая 2022 года завоевал золотую медаль среди спортсменов с нарушением слуха, но в Комитете спорта заявили, что спортсмен выиграл нечестно, так как является абсолютно здоровым. После того, как Специализированный межрайонный административный суд Астаны постановил выплатить Канафину призовые, бывший тогда министром культуры и спорта Даурен Абаев настаивал, что ведомство не имеет права поощрять спортсмена.