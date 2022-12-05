Дзюдоист глухой: Министерство культуры и спорта проиграло суд сурдлимпийскому чемпиону Еркебулану Канафину

Фото: Национального сурдлимпийского комитета РК

Спортивный скандал, разгоревшийся после Сурдлимпийских игр в Бразилии с обладателем золота Еркебуланом Канафиным, которого обвинили в отсутствии у него инвалидности по слуху, получил развязку. Об этом собщила вице-президент Национального сурдлимпийского комитета страны Айжан Чокина, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, что Канафин принёс первую золотую медаль в копилку национальной команды, победив в состязаниях в весовой категории до 81 килограмма. Однако его достижение было нивелировано комментарием от спорткомитета страны. В ведомстве заявили, что "Еркебулан Канафин не является участником официальных соревнований среди спортсменов с нарушением слуха, членом национальной сборной, инвалидом по слуху и не зачислен в спортивные организации для лиц с ограниченными физическими возможностями". Впоследствии представители МКС РК официально заявили, что не признают медаль Еркебулана Канафина.

Однако 30 ноября Специализированный межрайонный административный суд Астаны вынес решение по разбирательству между Министерством культуры и спорта РК и чемпионом Сурдлимпийских игр 2022 года Еркебуланом Канафиным. Руководствуясь статьями 151-152, 154-155 АППК Республики Казахстан, суд признал незаконным решение об отказе в выплате Канафину денежного поощрения за золотую медаль прошедших Игр.

"Признать незаконным действие государственного учреждения "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан" по отказу в выплате Канафину Еркебулану Кайратовичу денежного поощрения. Обязать государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан" произвести выплату денежного поощрения Канафину Еркебулану Кайратовичу в размере установленном постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года", - говорится в решении Специализированного межрайонного административного суда.

Еркебулан Канафин также прокомментировал победное для него решение столичного суда. Он заявил, что продолжит защищать свою репутацию в правовом поле.