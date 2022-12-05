Абаев ответил на резонанс вокруг кинофестиваля "Евразия" и выплат компенсаций дзюдоисту Канафину

"Давайте по порядку. Выплата поощрений за победы на соревнованиях – стандартная процедура, регулируемая законодательством и специальным регламентом. Вся проблема в том, что поощрение Е.Канафина этим правилам противоречит. Почему? Еркебулан Канафин не являлся членом национальной сурдлимпийской сборной по дзюдо. Он не проходил в рамках сборной ни учебно-тренировочных сборов, ни углубленного медицинского осмотра, ни допинг-контроля в национальном антидопинговом центре. Национальный сурдлимпийский комитет заявил атлета на Игры самостоятельно, в обход всех правил, без согласования с уполномоченным органом.

Более того, таким образом был оставлен за бортом соревнований Тугелбаев Айдос, инвалид по слуху, член национальной сборной по дзюдо, который в отличие от Е.Канафина участвовал во всех отборочных соревнованиях и тренировочных сборах. И теперь после победы Е. Канафина в Играх Министерство юридически не имеет права его поощрять. Ведь в Законе черным по белому написано: выплаты осуществляются членам национальных сборных команд. Решение суда комментировать мы не можем, однако апелляция будет подана", - написал министр.