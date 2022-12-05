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  • Абаев ответил на резонанс вокруг кинофестиваля "Евразия" и выплат компенсаций дзюдоисту Канафину
Мухтар Холдорбеков/inform.kz Сегодня, 12:55
179
Сегодня, 12:55
179
Фото: Мухтар Холдорбеков/inform.kz

Абаев ответил на резонанс вокруг кинофестиваля "Евразия" и выплат компенсаций дзюдоисту Канафину

Министр культуры и спорта Даурен Абаев прокомментировал ряд резонансных новостей в сфере культуры и спорта, передаёт BaigeNews.kz.  
 
На свой странице в Facebook он сообщил, что в адрес министерства стали приходить запросы от СМИ по двум темам – это выплата денежных компенсаций сурдлимпийцу Еркебулану Канафину и проведение кинофестиваля "Евразия".
 
"Давайте по порядку. Выплата поощрений за победы на соревнованиях – стандартная процедура, регулируемая законодательством и специальным регламентом. Вся проблема в том, что поощрение Е.Канафина этим правилам противоречит. Почему? Еркебулан Канафин не являлся членом национальной сурдлимпийской сборной по дзюдо. Он не проходил в рамках сборной ни учебно-тренировочных сборов, ни углубленного медицинского осмотра, ни допинг-контроля в национальном антидопинговом центре. Национальный сурдлимпийский комитет заявил атлета на Игры самостоятельно, в обход всех правил, без согласования с уполномоченным органом.
 
Более того, таким образом был оставлен за бортом соревнований Тугелбаев Айдос, инвалид по слуху, член национальной сборной по дзюдо, который в отличие от Е.Канафина участвовал во всех отборочных соревнованиях и тренировочных сборах. И теперь после победы Е. Канафина в Играх Министерство юридически не имеет права его поощрять. Ведь в Законе черным по белому написано: выплаты осуществляются членам национальных сборных команд. Решение суда комментировать мы не можем, однако апелляция будет подана", - написал министр. 
 
Что касается кинофестиваля "Евразия", то ранее министерство уже комментировало новость, связанную с многомиллионой стоимостью его проведения. 
 
"Теперь ключевой аргумент "против" – это стоимость его проведения. Речь идет о 450 миллионах тенге. Мол, эти деньги можно потратить и на более полезные вещи. Для начала скажу, что предыдущий фестиваль был проведен за 900 миллионов. То есть мы ужали расходы в 2 раза. Кроме того, систематическое непроведение фестиваля чревато потерей аккредитации международной ассоциации кинопродюсеров. Ну и конечно, я против подхода, когда культура финансируется по остаточному принципу. Понятное дело, что в стране множество проблем, но это не отменяет необходимости проведения крупных культурных мероприятий, приносящих сфере гораздо больше пользы, чем многим кажется", - отметил Абаев
 

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#спорт #культура
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:55
179
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