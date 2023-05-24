Ведомство по возврату незаконно выведенных активов создадут в Казахстане

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Ведомство, выполняющее функции уполномоченного органа в данной сфере, будет создано в структуре генеральной прокуратуры. Оно начнёт работать после принятия парламентом закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Об этом в среду, 24 мая, на пленарном заседании мажилиса сообщил депутат Магеррам Магеррамов, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, как рассказал мажилисмен, в Казахстане создадут специальный государственный фонд и управляющую компанию по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращёнными государству.

"Это позволит направлять возвращённые активы на финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана, и достичь прозрачности и эффективности в данном процессе. Таким образом, будет выстроен чёткий и прозрачный механизм работы государственных органов и организаций в сфере возврата активов", — сообщил он.

Всего депутаты мажилиса парламента разработали пять законопроектов, направленных на возврат государству незаконно выведенных активов:

"О возврате государству незаконно приобретённых активов". "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов". "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)". "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон "О прокуратуре".

Основной законопроект направлен на определение механизмов возврата активов в связи с отсутствием законодательных оснований и новых инструментов, необходимых для определения и возврата активов. Он регулирует общественные отношения, связанные с поиском (раскрытием), подтверждением происхождения, наложением обеспечительных мер, принятием мер по обеспечению сохранности, управлению, реализации и возврату государству незаконно приобретённых и выведенных активов.

Сопутствующие законопроекты предусматривают ряд поправок в действующее законодательство. В частности, рассматриваются изменения и дополнения в Конституционный закон "О прокуратуре", в Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Налоговый кодексы, в кодекс Об административных правонарушениях и другие законодательные акты. В общем, предусматриваются поправки в 11 кодексов и 13 законов.

По словам депутата принятие законопроектов положительно скажется на восстановлении социальной справедливости в обществе, повышении благосостояния народа Казахстана, будет стимулировать добровольный возврат активов, устранять причины и условия, способствовавшие незаконному приобретению активов.