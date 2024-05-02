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"Важная тема LIVE": В Минводы рассказали о паводках, проверке гидрологических сооружений и качестве воды в Казахстане

Сегодня, 15:02
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акимат Актюбинской области Сегодня, 15:02
Сегодня, 15:02
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Фото: акимат Актюбинской области

Вместе с гостем программы "Важная тема LIVE", вице-министром водных ресурсов и ирригации Болатом Бекниязом обсудим последствия паводков и текущее состояние гидросооружений Казахстана. Опасно ли обмеленее Каспийского моря и от кого зависит водная безопасность нашей страны? И, как зарубежный опыт поможет предотвратить крупные наводнения? Узнаете в прямом эфире на BaigeNews.kz

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