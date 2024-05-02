"Важная тема LIVE": В Минводы рассказали о паводках, проверке гидрологических сооружений и качестве воды в Казахстане
Сегодня, 15:02
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Сегодня, 15:02Сегодня, 15:02
127Фото: акимат Актюбинской области
Вместе с гостем программы "Важная тема LIVE", вице-министром водных ресурсов и ирригации Болатом Бекниязом обсудим последствия паводков и текущее состояние гидросооружений Казахстана. Опасно ли обмеленее Каспийского моря и от кого зависит водная безопасность нашей страны? И, как зарубежный опыт поможет предотвратить крупные наводнения? Узнаете в прямом эфире на BaigeNews.kz.
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