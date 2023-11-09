В Жамбылской области реализуется 20 инвестпроектов
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В 2023 году в Жамбылской области реализуется 20 инвестпроектов, семь из них уже запущены, 13 – планируется запустить до конца года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Жамбылская область является одним из наиболее привлекательных регионов Казахстана для инвестиций. Регион обладает устойчиво развивающейся экономикой, растущим показателем ВРП, огромным индустриальным потенциалом и множеством инвестиционных возможностей для зарубежных инвесторов.
Поддержка инвесторов является основным приоритетом государственной политики в сфере экономического развития, благодаря чему в регионе созданы все необходимые условия для успешной работы инвесторов и развития предпринимательства.
Благоприятная инвестиционная среда подтверждается интересом и присутствием в Жамбылской области зарубежных инвесторов из более чем 15 стран мира, в том числе из Германии, Франции, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Нидерландов, Японии, Чехии, Италии, Ирана, ОАЭ, Малайзии и т.д.
В этом году копилка инвестпроектов пополнится ещё на 20 проектов. По данным акимата области, общая сумма реализуемых в 2023 году проектов составляет 86,9 миллиардов тенге. Планируется создание 575 рабочих мест.
Наиболее крупные из проектов - Сарысуская ветровая электростанция, завод по развитию птицеводства, завод по переработке свинцо-цинкововых отходов металлургического производства.
Кроме того, в области начнут производить автоклавный газобетон, мрамор, афальт, макаронные изделия, алкогольную и безалкогольную продукцию, появится частная школа, автоцентр, цех по переработке молока и молочной продукции.
В апреле 2023 года компания "Алель Агро" запустила в Байзакском районе завод по производству комбикормов стоимостью 25,6 миллиардов тенге и мощностью 135 тысяч тонн кормов в год. Ожидается, что завод, выйдя на полную мощность, полностью обеспечит внутренний рынок комбикормами. На предприятии трудоустроено 24 человека.
Ветровую электростанцию мощностью 100 мегаватт возводят в Сарысуском районе. Казахстанско-китайский проект стоимостью почти 50 миллиардов тенге планируют запустить в декабре. Постоянными рабочими местами обеспечат 30 человек.
В Таласе возводят ещё одну ветровую электростанцию мощностью 4,5 мегаватт. Здесь планируется создание 12 рабочих мест. Её открытие также запланировано на конец года.
Эксперты говорят, что природно-климатические условия Жамбылской области идеально подходят для развития альтернативной энергетики. Первая в Казахстане промышленная ветроэлектростанция была запущена именно в Жамбылской области, на горном перевале Музбель в Кордайском районе. Жамбылский регион обладает значительными ветроэнергетическими ресурсами - в Кордайском, Таласском, Сарысуском районах среднегодовая скорость постоянных ветров достигает семи и более метров в секунду.
Помимо этих проектов на территории индустриальной зоны реализуется ещё 12 инвестиционных проектов на общую сумму 125,7 миллиардов тенге с созданием 1375 новых рабочих мест. В текущем году запланирован запуск 4 проектов: ТОО "НурХим 2021" (производство смешанных комплексных минеральных удобрений), ТОО "НурХим 2021" (производство швейных трикотажных изделий), ТОО "Аскар – Тау НС" (производство асфальтобетонной смеси), ТОО "Jeti Bulaq" (производство битумной эмульсии).
Раннее аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на заседании инвестиционного штаба указал на необходимость переформатирования работы по реализации инвестпроектов.
"Если нет конкретного результата в течение определённого срока, будем привлекать к ответственности руководителей профильных ведомств. В случае невыполнения обязательств со стороны компании, начинаем работать с другим инвестором. Пустые проекты нам не нужны", - сказал тогда аким области.
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