В 2023 году в Жамбылской области реализуется 20 инвестпроектов, семь из них уже запущены, 13 – планируется запустить до конца года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Жамбылская область является одним из наиболее привлекательных регионов Казахстана для инвестиций. Регион обладает устойчиво развивающейся экономикой, растущим показателем ВРП, огромным индустриальным потенциалом и множеством инвестиционных возможностей для зарубежных инвесторов.

Поддержка инвесторов является основным приоритетом государственной политики в сфере экономического развития, благодаря чему в регионе созданы все необходимые условия для успешной работы инвесторов и развития предпринимательства.

Благоприятная инвестиционная среда подтверждается интересом и присутствием в Жамбылской области зарубежных инвесторов из более чем 15 стран мира, в том числе из Германии, Франции, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Нидерландов, Японии, Чехии, Италии, Ирана, ОАЭ, Малайзии и т.д.

В этом году копилка инвестпроектов пополнится ещё на 20 проектов. По данным акимата области, общая сумма реализуемых в 2023 году проектов составляет 86,9 миллиардов тенге. Планируется создание 575 рабочих мест.

Наиболее крупные из проектов - Сарысуская ветровая электростанция, завод по развитию птицеводства, завод по переработке свинцо-цинкововых отходов металлургического производства.

Кроме того, в области начнут производить автоклавный газобетон, мрамор, афальт, макаронные изделия, алкогольную и безалкогольную продукцию, появится частная школа, автоцентр, цех по переработке молока и молочной продукции.

В апреле 2023 года компания "Алель Агро" запустила в Байзакском районе завод по производству комбикормов стоимостью 25,6 миллиардов тенге и мощностью 135 тысяч тонн кормов в год. Ожидается, что завод, выйдя на полную мощность, полностью обеспечит внутренний рынок комбикормами. На предприятии трудоустроено 24 человека.

Ветровую электростанцию мощностью 100 мегаватт возводят в Сарысуском районе. Казахстанско-китайский проект стоимостью почти 50 миллиардов тенге планируют запустить в декабре. Постоянными рабочими местами обеспечат 30 человек.

В Таласе возводят ещё одну ветровую электростанцию мощностью 4,5 мегаватт. Здесь планируется создание 12 рабочих мест. Её открытие также запланировано на конец года.

Эксперты говорят, что природно-климатические условия Жамбылской области идеально подходят для развития альтернативной энергетики. Первая в Казахстане промышленная ветроэлектростанция была запущена именно в Жамбылской области, на горном перевале Музбель в Кордайском районе. Жамбылский регион обладает значительными ветроэнергетическими ресурсами - в Кордайском, Таласском, Сарысуском районах среднегодовая скорость постоянных ветров достигает семи и более метров в секунду.

Помимо этих проектов на территории индустриальной зоны реализуется ещё 12 инвестиционных проектов на общую сумму 125,7 миллиардов тенге с созданием 1375 новых рабочих мест. В текущем году запланирован запуск 4 проектов: ТОО "НурХим 2021" (производство смешанных комплексных минеральных удобрений), ТОО "НурХим 2021" (производство швейных трикотажных изделий), ТОО "Аскар – Тау НС" (производство асфальтобетонной смеси), ТОО "Jeti Bulaq" (производство битумной эмульсии).

Раннее аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на заседании инвестиционного штаба указал на необходимость переформатирования работы по реализации инвестпроектов.