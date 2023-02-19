В Центризбиркоме рассказали, сколько денег смогут потратить кандидаты на агитацию

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О расходах кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов на предвыборную агитацию рассказала член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина, передаёт BaigeNews.kz

Она сообщила, что для кандидатов в депутаты Мажилиса, кроме тех, кто баллотируется по партийным спискам, выделяется по 950 тысяч тенге.

"Из них 450 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных или сетевых изданиях, 300 тысяч тенге — на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, 200 тысяч тенге — на транспортные расходы", — рассказал Сабила Мустафина.

Она также отметила, что кандидатам в депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, на агиткомпанию выделяется 550 тысяч тенге. Из них 350 тысяч тенге — на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 130 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, 70 тысяч тенге на транспортные расходы.

Для кандидатов в депутаты маслихатов городов размер расходов составит 350 тысяч тенге. Из них 200 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных или сетевых изданиях, 100 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 50 тысяч тенге на транспортные расходы.

Для кандидатов в депутаты маслихатов районов выделяется по 350 тысяч тенге: них 200 тысяч тенге на выступления по ТВ и радио, а также публикацию двух статей, 100 тысяч тенге на публичные предвыборные мероприятия и выпуск агитационных материалов, а также 50 тысяч тенге на транспортные расходы.

Ранее ЦИК РК подвела итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатным округам. Также в Центризибиркоме объяснили, почему отказали в регистрации 125 кандидатам.

Выборы в Мажилис и маслихаты назначены на 19 марта.