125 потенциальным кандидатам в депутаты Мажилиса отказали в регистрации

Фото: kazpravda.kz

В регистрации отказали 125 потенциальным кандидатам в депутаты Мажилиса по одномандатным округам. По каким причинам они получили отказ, рассказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров на заседании Центризиркома, передаёт BaigeNews.kz

Спикер отметил, что 45 кандидатов ещё до завершения этапа регистрации написали заявления о снятии своих кандидатур по собственному желанию. Ещё 125 кандидатам в регистрации отказали. К примеру, один кандидат не прошёл проверку на соответствие требованиям Конституции и выборного законодательства. Выяснилось, что он не проживал постоянно на территории страны в течение последних десяти лет.

У четверых кандидатов Генпрокуратура обнаружила не снятую и не погашенную судимость.Ещё пятерых суд ранее признал виновными в коррупции.

"Всего по сведениям Генеральной прокуратуры, 114 кандидатов — подавляющее большинство тех, кому было отказано, не представили полный пакет документов. А в частности, не представили избирательный взнос. На этом основании вчера вечером им было отказано в регистрации", — рассказал Константин Петров.

По его словам, ещё одному кандидату было отказано за то, что начал проводить агитацию раньше срока, установленного законом.

После того, как кандидаты были зарегистрированы, регистрацию четырёх из них отменили: одного — по собственному желанию, трёх — по установленным недостоверным данным в представленных декларациях.

Напомним, выборы в Мажилис и маслихаты назначены на 19 марта. В субботу в 18:00 в Казахстане стартовала предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего начнётся день тишины.