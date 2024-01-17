В трёх областях Казахстана закрыли участки трасс
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В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта для всех видов автотранспортных средств на 12 участках автодорог республиканского значения в 3 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Восточно-Казахстанская – 1 участок
1. "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км. 46-66, уч. с.Северное-г.Серебрянск. – 79 км.
Жамбылская область – 1 участок
1. "Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км.
Западно-Казахстанская область – 10 участков
1. "Уральск-Таскала-гр.РФ" км. 4-104, уч. г.Уральск-гр.РФ – 100 км.
2. "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" км. 0-213, уч. с.Чапаево-с.Казталовка – 213 км.
3. "Онеге-Бисен-Сайхин" км. 0-103, уч. с.Онеге-с.Сайхин – 103 км.
4. "Казталовка-Жанибек-гр.РФ" км. 0-158, уч. с.Казталовка-с.Жанибек – 158 км.
5. "Самара-Шымкент" км. 195-251, уч. гр.РФ-г.Уральск. – 56 км.
6. "Самара-Шымкент" км. 261-393, уч. п.Подстепное п.Жампиты. – 132 км.
7. "Атырау-Уральск" км. 189-492, уч. гр.Атырауской обл.-г.Уральск. – 303 км.
8. "Уральск-Теплое" км. 5-33, уч. г.Уральск – гр.РФ. – 28 км.
9. "Подстепное-Федоровка-гр.РФ" км. 0-36, уч. п.Подстепное - с.Федоровка. – 36 км.
10. "Мостовой переход через реку Урал" км. 0-14, уч. п.Подстепное - Птицефабрика. – 14 км.
На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 725 единиц техники и 1372 человек.
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