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После тестовых испытаний в Таразе запустили систему "Сергек", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С 16 января 48 аппаратно-программных комплексов обеспечивают дорожную безопасность города (35 - на линейных участках и 13 - на перекрёстках).

"Система фиксирует превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение линий дорожной разметки. Фиксация происходит в автоматическом режиме и после проверки сотрудником полиции отправляется нарушителю. Все нарушения автоматически регистрируются в Едином реестре административных производств Комитета по правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК", - говорится в сообщении.

Скачать протоколы предписаний можно на сайтах erap-public.kgp.kz и egov.kz с помощью ЭЦП, а также в мобильном приложении Kaspi в разделе "Государственные услуги". В случае несогласия с правонарушениями, зафиксированными аппаратно-программными комплексами, можно позвонить по номеру телефона, указанному в предписании.