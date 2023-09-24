В США успешно пересадили человеку сердце свиньи

Специалисты Медицинского центра университета Мэриленда в США успешно сделали вторую в историю операцию по пересадке человеку сердца генно-модифицированной свиньи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

После операции пациент, 58-летний ветеран американского ВМФ Лоуренс Фосетт, дышит без вспомогательных приборов, а трансплантированное сердце "работает нормально, без помощи каких-либо внешних устройств", говорится в сообщении, размещенном на сайте университета.

Фосетт был признан непригодным для получения человеческого донорского сердца в силу ранее перенесенного им сердечно-сосудистого заболевания и осложнений с внутренним кровотечением.

"Последняя надежда, которая у меня осталась — это свиное сердце, — сказал он перед операцией. — Во всяком случае, теперь у меня есть шанс".

После пересадки Фосетт принимает специальные препараты и антитела, чтобы его организм не отторгал донорский орган.

Предыдущая такая операция была сделана в том же медицинском центре в 2022 году. Перенесший ее пациент, 57-летний Дэвид Беннетт скончался через два месяца "в силу множества факторов, включая плохое состояние здоровья", заявили медики.

Методика пересадки людям органов генетически модифицированных животных призвана помочь решить проблему нехватки донорских органов. Сейчас только в США в очереди на них стоят более 100 тысяч человек. Ранее в Медицинском центре Лангон при университете Нью-Йорка успешно пересадили человеку с диагностированной смертью мозга почку свиньи, которая проработала в его организме рекордный 61 день.