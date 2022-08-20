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ЕЭК Вчера, 13:25
437
Фото: ЕЭК

В совете ЕЭК Казахстан будет представлять Серик Жумангарин

Серик Жумангарин вошел в совет Евразийской экономической комиссии, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на ЕЭК.

"Республику Казахстан в Совете Евразийской экономической комиссии будет представлять исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции Серик Жумангарин", - говорится в официальном сообщении.

Соответствующее официальное уведомление поступило в ЕЭК.

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#назначение #ЕЭК
Вчера, 13:25
437
Журналист

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