В состоянии аффекта: получат ли казахстанские врачи защитный статус?

Избиение медработников в Талгаре вновь обратило внимание общественности на проблемные вопросы здравоохранения. Достаточно ли защищены врачи при исполнении служебных обязанностей и какие нужны изменения, чтобы подобные ситуации как в Алматинской области больше не повторились. Об этом подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Закон о статусе медработников

Жесткое избиение медработников в Талгаре обсуждалось на заседании мажилиса. Так депутат Гульдара Нурумова заявила о необходимости принять закон о статусе медработников.

Об условиях работы врачей Гульдара Нурумова знает не понаслышке. До того, как занять кресло депутата нижней палаты, она работала терапевтом, возглавляла собственный медицинский центр.

"Чего мы ждём, коллеги? Насильственная расправа над медицинскими работниками со стороны родственников и самих пациентов становится нормой в нашей стране? При таком состоянии скоро некому будет лечить людей! В связи с этим, считаем, что противоправным действиям должна быть дана справедливая оценка, виновные должны быть наказаны по всей строгости закона РК. Министерство здравоохранения должно организовать разъяснительную работу по нулевой терпимости в обществе к оскорблению медицинских работников. Мы считаем, что настало время принятия закона о статусе медицинских работников, над которым нам нужно вместе поработать", - сказала депутат на заседании мажилиса.

Нужно отметить, что это не первый громкий случай, связанный с защитой прав медработников. Так, в 2019 году врача городской больницы №4 Аскара Тунгушбаева и главного врача Каната Тезекбаева арестовали на два месяца после смерти сына экс-начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева. Как сообщала дочь арестованного главрача, в июле 2019-го он ассистировал на операции пациенту, попавшему в ДТП. Позже сын Кудебаева скончался. В мае 2022 года стало известно, что уголовное преследование в отношении медработников прекращено. Примечательно, что дело было прекращено после увольнения Кудебаева из МВД.

Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният предлагала внести нормы, которые позволят снизить размер штрафов и сроков ареста врачей в случае причинения ими тяжкого вреда. Лишение свободы предлагают заменить на ограничение свободы с пересмотром сроков наказания. Ежегодно в Казахстане в отношении медработников за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей возбуждают около 300 уголовных дел.

Экс-депутат мажилиса Лариса Павловец также считает, что в стране необходимо принять закон о статусе медработников. Она работает в сфере здравоохранения около 30 лет. За это время Лариса Павловец занимала разные должности. Начинания от позиции врача ординатора отделения выхаживания недоношенных детей, заканчивая должностью директора детской больницы.

Сейчас экс-депутат вернулась к работе в здравоохранении и трудится в одном из республиканских центров.

Фото из личного архива Ларисы Павловец

"Это (вопрос о законе – прим.редакцией) обсуждается длительное время. Почему-то медицинская общественность потерялась в социальной сфере. Мы отвечаем за здоровье народа, за его безопасность, продолжительность жизни. И, тем не менее, мы немного подзабыты…Я думаю, что назрела необходимость в том, чтобы мы были защищены со всех сторон. Если профсоюзные организации защищают медработников по вопросу заработной платы, условиям труда, то правительство должно обратить внимание на жизнь медработников, их безопасность. Этот закон будет защищать от посягательств и негативных отношений в сторону медработников", - сказала Лариса Павловец в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.

Она подчёркивает, что работа врача сопровождается рисками. Поэтому защита интересов медработников в этой части также должна быть усилена.

Экс-депутат считает, что ситуация усложнена тем, что в законе нет соответствующих определений врачебной ошибки.

"Врач не идет на работу, чтобы ошибиться. Врач не идет на работу для того, чтобы убить пациента. Он сам может не ожидать какие изменения произойдут в организме пациента. Сейчас он его осматривает, но через три часа у него может быть другое состояние. Мы обсуждали понятие инцидент, врачебная ошибка, ненадлежащее обязанности своих функцией. К единому мнению, точному определению прийти невозможно. Но нужно что-то предпринимать. Пусть это будет медицинская ошибка, врачебная ошибка, но понятие нужно уже принимать. Далее будут приниматься соответствующие меры", - сказала экс-депутат.

Сейчас к медработникам применяется уголовная ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей. По словам экс-депутата, введение этой статьи повлекло отток кадров из здравоохранения.

"Мы говорили о том, что эту статью нужно убрать и заменить. Когда её принимали, хотели усилить ответственность врачей. Это привело к оттоку кадров, боязни проводить какие-то операции", - говорит Лариса Павловец.

Помимо этого, экс-депутат обращает внимание на зависимость зарплаты врачей от тарифов медицинских услуг. По ее мнению, они не совпадают с теми возможностями, которые хотели бы видеть врачи. Поэтому часть медработников уходит работать в частные клиники.

"У врачей зарплата зависит от тарифов медицинских услуг. Если даже медработник работает круглосуточно, он не может заработать достойную сумму и начальник не может выплатить ее, потому что она исходит из тарифов. Поэтому часть медработников уходит в частные клиники, так как там своя установленная ставка. Если прием в государственной клинике будет стоит – две тысячи, в частной – четыре, пять и иногда и 10 тысяч. Плюс в государственных организациях очень много документооборота, информационных систем, что усложняет работу", - заключила Лариса Павловец.

"У врача нет намерения навредить"

Эксперт здравоохранения, МРН, МВА, директор поликлиники № 8 Астаны Канат Тосекбаев имеет большой опыт работы в здравоохранении. Свою трудовую деятельность он начал фельдшером скорой медицинской помощи. В разное время работал главным врачом в детской инфекционной больнице Алматы и на станции скорой медицинской помощи Астаны.

Также Канат Тосекбаев возглавлял Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области и Алматы. Он выпускник Казахского государственного медицинского университета и высшей медицинской школы Ганновера. Помимо этого Канат Тосекбаев стажировался в США в рамках программы "Болашак".

Фото из личного архива Каната Тосекбаева

Он считает, что сейчас нет необходимости в отдельном законе о статусе медработника.

"Ранее принятый кодекс о здоровье имеет нормы, где указаны вопросы о необходимости повышения статуса медработника. Я считаю, что нужно в первую очередь сделать качественные подзаконные акты, которые сказались бы на повышении статуса медработника в целом", - считает эксперт.

В США и Германии, где проходил стажировку и обучался Тосекбаев, у медработников высокие зарплаты. Они находятся в особом положении доверия, подчеркнул эксперт, отвечая на вопрос BaigeNews.kz о здравоохранении в этих странах.

"Медработники в США и Германии защищены различными механизмами и законодательством. К примеру, есть закон об охране и улучшении доступности здравоохранения. Он предоставляет некоторые гарантии медработникам, включая защиту от увольнения в случае предоставления сведений о нарушениях законодательства или несоответствиях стандартам практики. Некоторые штаты в США установили дополнительные меры защиты. Например, это закон об охране работника здравоохранения, который обеспечивает защиту от насилия со стороны пациентов. В Германии также введены различные меры безопасности на рабочих местах, включая предоставление соответствующего оборудования. Также в США и Германии существуют профессиональные организации и профсоюзы, которые защищают права и интересы медицинских работников", - рассказывает эксперт.

Эксперт, как и экс-депутат Лариса Павловец, считает, что в законе нужно убрать статью, которая предусматривает уголовную ответственность врачей за оказание медицинской помощи. Он подчёркивает, что врач не желает целенаправленно навредить пациенту. Помимо этого, Канат Тосекбаев обращает внимание на то, что у врачей должен быть ранний выход на пенсию.

"Хорошо ли, плохо ли, но врач делает все чтобы помочь пациенту и не имеет намерения навредить. На основании данной статьи он может сесть в тюрьму на длительный срок. Также у врачей есть необходимость в раннем выходе на пенсию. Особенно это касается специальности, которые наиболее подвержены эмоциональному выгоранию и сопряжены с риском для собственного здоровья", - говорит эксперт.

По его мнению, 380 статью уголовного кодекса РК нужно дополнить пунктом о медицинских сотрудниках. То есть, уголовно наказывать при применении насилия либо угрозе применения насилия в отношении представителя власти, в данном случае медицинского работника, в связи с исполнением им своих служебных обязанностей.

За долгое время работы в здравоохранении Канат Тосекбаев сталкивался с разными ситуациями. И, по его словам, в спорных ситуациях полиция не вставала на сторону медработников. Поэтому он обращает внимание на защиту врачей.

"Я сам, будучи фельдшером службы скорой помощи Алматы, сталкивался с разными ситуациями. Например, нас закрывали наркоманы в квартире и угрожали. Когда я уже возглавлял столичную службу скорой медицинской помощи и работал в экстренных стационарах, видел огнестрельные ранения наших специалистов, их избиение и оскорбление. Я всегда инициировал возможность наказания и несения адекватного ответа со стороны обидчиков. Я требовал и просил заведения уголовного дела и привлечения лиц к ответу, однако ни одно дело не доходило до логического завершения. Все они заканчивались примирением. При этом во время разговора с полицией всегда слышал, что данное правонарушение произошло в состоянии аффекта. Потому что он потерял родного, близкого, родственника.Но потеря близкого человека не дает никакого права оскорблять, тем более, избивать врача", - говорит эксперт.

Условия работы медработников

Депутаты также предлагают создать отдельную жилищную программу для медработников. Канат Тоескбаев считает это своевременным решением, так как медработники получают жилье только в рамках программы "С дипломом — в село".

"Это очень правильное и эффективное предложение, потому что наши сотрудники государственных медицинских организаций на сегодняшний день обделены возможностью получать льготное жилье либо участвовать в государственных программах льготного финансирования. Проблемы с жильем есть, особенно в крупных городах. Жилье медработники получают в основном в рамках программы "С дипломом - в село", однако в городах республиканского значения нет возможности предоставлять в рамках данной программы жилье как для молодых врачей, так и для отдельных востребованных специалистов".

Как и экс-депутат Лариса Павловец Канат Тосекбаев считает, что медработникам нужно повышать зарплату. В этом вопросе есть несколько нюансов.

Так, например, зарплата в этом году была поднята, но это не подкреплено выделением дополнительных средств и пропорциональным повышением тарифов на медицинские услуги. По словам эксперта, это привело к тому, что большая часть медицинских учереждений имеют кредиторскую задолженность, которая наверняка перейдет и на следующий год.

"Для каждого руководителя вопрос своевременной выдачи заработной платы является основным приоритетом, поэтому все деньги уходят на зарплату и налоги. Нужно ли и дальше повышать? Я считаю, что да, нужно. И объем заработной платы должен быть привязан к конкретному результату, объему выполненной работы, количество обслуженных пациентов".

Продолжая тему статуса медработников в Казахстане Канат Тосекбаев отмечает, что это вопрос в целом всего общества.

"Вопрос повышения статуса медицинского работника не является сугубо проблемой министерства здравоохранения и профильных организаций. Я считаю, что это в целом вопрос зрелости общества, уровня образованности и культуры. И здесь необходим полиотраслевой подход. Высокий статус врача помогает поддерживать надлежащий уровень качества медицинской помощи, способствует развитию общественного доверия и благополучия пациентов, и укрепляет влияние врачей на медицинскую политику. Хороший статус врача подразумевает, что они будут использовать свои привилегии и знания в пользу пациентов и общества", - заключил эксперт.

Ранее пациент напал на медперсонал в Шымкенте. В городском управлении здравоохранения сообщили, что дело передано в ДП.