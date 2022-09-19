Ежегодно на врачей заводят около 300 уголовных дел в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Ежегодно в отношении казахстанских медицинских работников за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей возбуждают около 300 уголовных дел. Такую статистику озвучила министр здравоохранения Ажар Гиният на презентации законопреокта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения". По данным главы минздрава, с 2018 по 2020 годы от казахстанцев поступило 14 123 обращений с жалобоами на работу медперсонала, передаёт BaigeNews.kz.

Уголовные дела возбуждаются зачастую на специалистов хирургического профиля с риском летального исхода. Это акушеры-гинекологи – 14 человек, хирурги – 14, травматологи – восемь, анестезиологи - шесть. Общий размер выплаты компенсаций морального и материального ущерба в пользу пострадавших составил свыше 40 миллионов тенге. Страховые выплаты производились при наличии страхового полиса по решению суда и не выплачивались в случае признания уголовной ответственности.

"При возникновении медицинского инцидента уровень заработной платы медицинского работника на сегодняшний день не позволяет возместить причинённый ущерб здоровью пациента самостоятельно. С внедрением системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников прогнозируется рост жалоб со стороны пациента или его родственников с постепенным уменьшением количества жалоб в процессе развития страховой системы, что в итоге отрегулируется страховым рынком", - сообщила АжарГиният.

По поручению президента Казахстана, в министерстве здравоохранения разработали систему юридической и финансовой защиты и ответственности медицинских работников, включая гарантирование профессиональной деятельности. В министерстве провели анализ различных моделей страхования профответственности медработников и предложили применить адаптированную рыночную модель страхования через действующие страховые компании и досудебное урегулирование конфликта по моделям Швеции, Канады, США, Японии и Турции.

В 2017 году министерством предлагалась социальная модель страхования по принципу солидарности: разделение размера взноса 50 процентов - медицинской организацией, 50 процентов - медицинским работником, в рамках создания самостоятельного Фонда гарантирования. Однако, законопроект не был принят.

"С учётом опыта предыдущих лет, на основе анализа международной практики, а также по итогам проведённых обсуждений с участием общественности, государственных органов и страховых компаний принята модель вменённого страхования профессиональной ответственности медицинских работников через действующие страховые компании, страхователем будет выступать работодатель - медицинская организация, а внедрение лицензирования медицинских работников в будущем позволит распределить ответственность участников системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников", - рассказала министр здравоохранения.

Согласно данной модели рассматривать жалобы медицинские организации будут на уровне службы внутреннего аудита с применением элементов медиации, а также с привлечением профильных медицинских ассоциаций. На данном этапе вопрос может быть урегулирован самостоятельно.

"В случае несогласия пациента с решением службы, жалоба будет передана в территориальное подразделение Комитета медицинского и фармацевтического контроля для предоставления экспертного заключения. В случае вынесения положительного результата материалы по жалобе, в том числе заключением судебно-медицинской экспертизы будут переданы в страховую компанию, где была застрахована медицинская организация", - сообщила Гиният.

Выплачивать компенсации за причинённый вред пациенту будут страховые компании по случаям, определёнными министерством здравоохранения. В случае отказа и неудовлетворённости пациент сможет обратиться в суд.