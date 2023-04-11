В СКО адвокат подделывал документы и "заработал" 7 млн тенге

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В Северо-Казахстанской области адвокат областной коллегии "приписал" себе фиктивные часы работы на семь миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО.

Приписки выявились в ходе прокурорской проверки. Адвокат оказывал гарантированную (бесплатную) государственную юридическую помощь и получал за неё оплату из бюджетных средств, сдавая отчёты о проделанной работе и количестве отработанных часов.

"Специальные прокуроры провели тщательное расследование и установили, что с целью хищения бюджетных средств адвокат подготовил 117 фиктивных постановлений от имени должностных лиц органов уголовного преследования, в которых указал завышенные объёмы следственных действий со своим участием и количество времени, затраченного на их проведение, большинство из которых фактически не проводились. В итоге государству был причинён ущерб на сумму семь миллионов тенге", — говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в суд по двум статьям Уголовного Кодекса - "Мошенничество" и "Подделка официальных документов". Обвиняемый вину в предъявленных обвинениях признал полностью.

"Приговором Петропавловского суда подсудимого, теперь уже бывшего адвоката, признали виновным и назначили наказание в виде 3,5 лет ограничения свободы. Суд запретил ему заниматься адвокатской деятельностью сроком на пять лет", — отметили в прокуратуре.

Приговор ещё не вступил в законную силу.