В Шымкенте организатор финпирамиды предлагал помощь в получении жилья или покупки авто

Фото: egov.kz

В Шымкенте организатор финансовой пирамиды ПК "GAP" предлагал помощь в получении жилья или покупки автомашины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента АФМ по городу Шымкент.

Сообщается, что уголовное дело в отношении пирамиды ПК "GAP" завершено.

"Установлен подозреваемый, который заключал с жителями южных регионов страны договоры о предоставлении помощи в получении жилья или автомашины с обязательным вступительным взносом 240 тысяч тенге и дальнейшей выплатой средств в размере 75 тысяч тенге ежемесячно для накопления первоначальной суммы", - говорится в сообщении.

К слову, вложившие свои деньги граждане так и не дождались жилья и автомобилей. Сумма причинённого ущерба 33 гражданам, обратившимся с заявлением, составляет более 77 миллионов тенге.

Приговором суда организатор признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет 8 месяцев.