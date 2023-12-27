Қалайсын брат: в Сети бурно обсуждают пост Ди Каприо о Казахстане

Оскароносный голливудский актёр выложил на своей странице в Instagram пост, в котором радуется за рост популяции сайгаков и поздравляет правительство Казахстана за вклад в сохранение этого вида антилоп. Мнения казахстанцев по этому поводу разделились, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сайгак (вид антилоп) был переквалифицирован из "находящегося на грани исчезновения" к "близкому к уязвимому положению" в Красной книге МСОП (Международный союз охраны природы. Это невероятное восстановление отражает значительное сохранение популяций сайги в Казахстане. Этот вид, который насчитывал всего 48 тысяч особей в 2005 году теперь составляет 1,9 миллиона особей в дикой природе. Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством, активное обеспечение правопорядка и создание новых особо охраняемых природных территорий", - написал Ди Каприо.

Пост вызвал большой интерес со стороны казахстанцев. Комментарии люди оставляют самые разные. Некоторые благодарят звезду, радуются за сайгаков и вспоминают прошлые ошибки:

"Спасибо! Помню, как в 70-е их просто отстреливали с вертолётов, в городе стояли большие фуры, и из них продавали туши сайгаков. Мама тушила нам это мясо, а я просто ненавидела и мясо, и всех, кто убивал сайгаков. Спасибо всем, кто борется за сохранение флоры и фауны, поклон вам до земли!".

Зоозащитники не разделяют радости актёра:

"В Казахстане идёт отстрел и охота на сайгаков. Их мясо и рога продаются тому же Китаю. Также (есть – прим.ред.) попытки жестокого одамашнивания их. Не знаю, с чем нас поздравляют. (Есть - прим.ред.) Вероятность, что через пару лет сайгаки (снова - прим.ред.) будут исчезающим видом".

Под этим комментарием возник спор. Пользователи поделились на тех, кто считает, что отстреливать сайгаков нельзя, и тех, кто придерживается мнения об искусственном регулировании их численности:

"Их число достигло двух миллионов. Огромные табуны, которые наносят вред сельскому хозяйству. Предложите ваше решение этой задачи, более гуманное и экономически целесообразное".

Известные блогеры и вайнеры не упустили шанса пошутить под постом: