Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо поздравил правительство Казахстана с успешным увеличением популяции сайги, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными является ярким примером настоящего успеха в области охраны природы, основанного на совместных усилиях", - написал актёр в Instagram.