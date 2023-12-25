Леонардо Ди Каприо поздравил правительство Казахстана
Сегодня, 09:46
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Сегодня, 09:46Сегодня, 09:46
139Фото: Andrea Raffin / Shutterstock
Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо поздравил правительство Казахстана с успешным увеличением популяции сайги, передаёт BaigeNews.kz.
"Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными является ярким примером настоящего успеха в области охраны природы, основанного на совместных усилиях", - написал актёр в Instagram.
Актёр назвал беспрецедентным восстановление популяции сайгаков в Казахстане.
"Вид, который когда-то насчитывал всего 48 000 особей в 2005 году, в настоящее время вырос до более чем 1,9 миллиона особей в дикой природе", - отметил Леонардо Ди Каприо.