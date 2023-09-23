В Рудном мошенники едва не обманули пенсионерку на 3,5 миллиона тенге

На "подозрительную" пожилую женщину в банке Рудного обратили внимание участковые Иманбаев Бекзат и Исламбек Багдат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Полицеские отметили, что пенсионерка сильно невничала и с кем-то постоянно говорила по телефону.

"Бабушка обратилась к нам с просьбой, заказать такси, при этом она параллельно с кем-то разговаривала по телефону. Голос в трубке говорил ехать на определённый адрес, где нужно положить на счёт деньги. Мы сразу поняли в чем дело. Бабушку успокоили, заблокировали номер мошенников. Правда их это не остановило, они звонили еще несколько раз с других номеров. После, мы вернулись в банк, положили деньги на счёт обратно и отвезти женщину домой", – рассказали участковые.

Пенсионерка поблагодарила инспекторов за бдительность.

Напомним, неделю назад в Костанайской области мошенники едва не обманули 80-летнюю пенсионерку на три миллиона тенге. Помог бабушке бдительный таксист "Индрайвера". Мужчине показалась подозрительной сумма доставки и он обратился в полицию. А несколько месяцев назад в павлодарские оперативники задержали четверых подозреваемых в мошенничестве, которые обманывали пожилых людей по такой же схеме "родственники в беде": злоумышленники звонили на городские телефоны и убеждали бабушек и дедушек, что попавшим в ДТП родственникам срочно требуются деньги.