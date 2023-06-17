"Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров

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Павлодарские оперативники задержали четверых подозреваемых в мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, за последние две недели в павлодарскую полицию с заявлениями о фактах мошенничеств обратились порядка 30 жителей региона, все преклонного возраста.

"Их всех обманули по схеме "родственники в беде": злоумышленники звонили на городские телефоны и убеждали бабушек и дедушек, что попавшим в ДТП родственникам срочно требуются деньги. Пожилые горожане собирали все свои накопленные сбережения и передавали прибывшему курьеру. Задержана преступная группа, подозреваемая в мошеннических действиях. Ими оказались четверо жителей города Павлодара, в возрасте от 19 до 21 года. На данный момент уже установлена их причастность к шести мошенничествам. В общей сложности молодые люди выманили у менсионеров 25 миллионов тенге. У задержанных изъяты 3 миллиона 900 тысяч тенге, которые возвращены двоим потерпевшим", — сообщил начальник УКП ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

В ведомстве отметили, что начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ещё двое находятся под подпиской о невыезде. Полиция проверяет причастность подозреваемых к аналогичным фактам мошенничеств.

В рамках расследования, оперативники устанавливают организаторов преступлений.