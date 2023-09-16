Таксист не позволил пенсионерке из Лисаковска отдать мошенникам три миллиона тенге
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В Костанайской области мошенники едва не обманули 80-летнюю пенсионерку на три миллиона тенге. Помог бабушке бдительный таксист, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Alau.kz, инцидент произошёл в Лисаковске. Водитель такси Серик Нагашибаев получил заявку от женщины, которая сообщила, что необходимо забрать сумку с вещами с адреса в городе Лисаковск и доставить ее в Рудный. Женщина указала сумму доставки в 8 тысяч тенге.
Посылку водителю такси передала 80-летняя пенсионерка, которая сообщила, что ее дочь попала в беду и ей срочно надо доставить вещи. Серику Нагашибаеву показались подозрительными сумма доставки и он обратился в полицию.
Выяснилось, что пенсионерка собиралась передать мошенникам три миллиона тенге, через такси "Индрайвер", которое ей вызвали сами злоумышленники. Сотрудники криминальной полиции Диас Рахметов и Ерканат Рахимов вернули деньги пенсионерке, сообщив, что с ее дочерью все в порядке.
Полиция проводит оперативно розыскные мероприятия по установлению лиц, которые пытались совершить мошенничество.
Дочь пенсионерки Елена Кононюк поблагодарила полицейских.
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