  • 16 Сентября, 17:29
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Таксист не позволил пенсионерке из Лисаковска отдать мошенникам три миллиона тенге

Сегодня, 16:16
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16
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Фото: pixabay.com

В Костанайской области мошенники едва не обманули 80-летнюю пенсионерку на три миллиона тенге. Помог бабушке бдительный таксист, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Alau.kz, инцидент произошёл в Лисаковске. Водитель такси Серик Нагашибаев получил заявку от женщины, которая сообщила, что необходимо забрать сумку с вещами с адреса в городе Лисаковск и доставить ее в Рудный. Женщина указала сумму доставки в 8 тысяч тенге.

Посылку водителю такси передала 80-летняя пенсионерка, которая сообщила, что ее дочь попала в беду и ей срочно надо доставить вещи.  Серику Нагашибаеву показались подозрительными сумма доставки и он обратился в полицию.

Выяснилось, что пенсионерка собиралась передать мошенникам три миллиона тенге, через такси "Индрайвер", которое ей вызвали сами злоумышленники. Сотрудники криминальной полиции Диас Рахметов и Ерканат Рахимов вернули деньги пенсионерке, сообщив, что с ее дочерью все в порядке. 

Полиция проводит оперативно розыскные мероприятия по установлению лиц, которые пытались совершить мошенничество.

Дочь пенсионерки Елена Кононюк поблагодарила полицейских.

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