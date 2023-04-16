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В Павлодарской области ветром сорвало крышу больницы
В Щербактинской райбольнице ветром сорвало крышу. В происшествии никто не пострадал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
15 апреля около 01:30 сильным ветром частично сорвало кровлю здания Щербактинской районной больницы. Срыв произошел над помещениями хирургического отделения и законсервированной части третьего этажа.
"Кровля из профилированного листа на деревянной обрешётке. Общая площадь повреждённой кровли составила 792 квадратных метра, из которых полностью сорвало около 300 метров", - сообщили в акимате Щербактинского района.
Жертв и пострадавших нет.
Ранее синоптики сообщали, что 15 апреля в регионе будет сильный юго-восточный ветер до 15-20 м/с, на севере, востоке и юге области с порывами до 23-28 м/с.
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