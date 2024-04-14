В Павлодаре распространяют фейк о скором затоплении микрорайона Усолка

В ДЧС Павлодарской области опровергли информацию, которую неизвестные активно распространяют с помощью WhatsApp, передаёт BaigeNews.kz.

"Распространяется информация о резком подъёме уровня воды в реке Иртыш, в том числе и о скором полном затоплении прибрежных домов микрорайона Усолка. Департамент по ЧС сообщает, что рассылаемые сообщения — фейк, а также настоятельно просит гостей и жителей Павлодарской области доверять только проверенным источникам", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ДЧС региона отмечают, что в этом году действительно объём попусков воды с водохранилищ Верхне-Иртышского каскада планируется больше, чем в прошлом году на 50%, но не является рекордным. К примеру в 2016 году объём попусков был гораздо выше.

Сотрудники департамента вместе с местными исполнительными органами проводят тщательную подготовку. Специалисты возводят дамбы, заготавливают мешкотару, ведут мониторинг уровня воды.

Накануне Министр культуры и информации страны Аида Балаева обратилась к казахстанцам в социальных сетях, перечислив наиболее распространённые фейки о паводках. Министр заявила, что виновные в распространении фейков будут наказаны.