Виновные будут наказаны: Аида Балаева перечислила наиболее распространённые фейки о паводках

Министр культуры и информации страны Аида Балаева обратилась к казахстанцам в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz

"В настоящее время Казахстан борется с водной стихией. На борьбу с паводками брошены все возможные силы и резервы, человеческие ресурсы и техника. Сами жители подтопленных районов, а с ними более двадцати тысяч волонтеров работают плечом к плечу с государственными органами.

Казахстанцы проявили привычное для нас единение, сочувствие и сопричастность. На предельном уровне самоотверженности и профессионализма, круглосуточно, на грани человеческих возможностей работают сотрудники ЧС, министерств обороны и внутренних дел, аварийных служб, государственные служащие. Сегодня важна каждая работающая бригада, каждая единица техники и каждая пара рук. В этот сложный момент, требующий максимальной концентрации и эффективности ресурсов, нам необходимо проявить такую же слаженность и ответственность при распространении информации", — заявила Аида Балаева.

Она напомнила о том, что в стране были случаи, когда из-за фейковых сообщений о возникновении аварий и подтоплений, спасательные и аварийные бригады направлялись туда для выполнения работ, но лишь зря теряли время.

"Так, в ходе мониторинга информационного поля нами было выявлено 29 фактов распространения ложной и некорректной информации, которая в последующем получила опровержение со стороны уполномоченных органов. Основная часть ложной информации была связана с распространением в мессенджерах фейковых рассылок. Наиболее часто вбрасывалась недостоверная информация в отношении угроз прорыва плотин, разрушения дорог республиканского значения, аварий на водохранилищах, электростанциях и других стратегических объектах, заражении питьевой воды, ложные сообщения о местах и порядке эвакуации, о сборах и выплатах денежных средств. Например, размещенная в социальных сетях информация о возможной аварийной остановке водоснабжения в Актобе и якобы открытии шлюза водохранилища была опровергнута Акиматом Актюбинской области. Акиматом Костанайской области было предоставлено официальное опровержение сообщения об обрушении части моста через реку Аят в районе Б. Майлина, а также о подтоплении скотомогильников в регионе", — приводит примеры министр.

Она тажке подчеркнула, что по данным фактам были организованы выезды аварийных служб и сотрудников ДЧС, но на местах данная информация не подтвердилась. Жизненно необходимая помощь не была получена в других местах и людьми, которые в ней остро нуждались.

ПО словам Аиды Балаевой, Минздраву и другим госорганам приходится постоянно опровергать фейки об угрозе вспышек инфекционных заболеваний на затопленных территориях и якобы недостаточном контроле ситуации со стороны эпидемиологической службы. Также серьезные риски несут и заведомо ложные сообщения о выплатах пострадавшим от паводков.

"В последние дни появились фейковые рассылки о якобы многомиллионных выплатах, обещанных Главой государства пострадавшим от паводков, и сборах денежных средств от имени Премьер-Министра и членов Правительства. Не нужно верить такой информации. Кроме того, мошенники начали использовать ситуацию с паводками, чтобы обмануть казахстанцев. Злоумышленники публикуют в сети интернет информацию под названием "Проверьте свой ИИН на наличие выплат", "Получите компенсацию до 3 миллионов тенге", "Скорее получите пособие от государства", чтобы впоследствии завладеть персональными данными и финансовыми средствами казахстанцев. Для того чтобы эти объявления выглядели правдоподобно, преступники используют названия казахстанских банков и госорганов. К примеру, в Facebook, Instagram и Telegram часто публикуют сообщения якобы о выплатах Минтруда и соцзащиты совместно с различными банками. А также, о том, что Министерство финансов будто бы приняло новое постановление и тоже возмещает убытки. Чтобы ввести людей в заблуждение, мошенники под каждым постом размещают комментарии ботов со словами благодарности", — рассказала министр.

Она отметила, что все указанные заведомо ложные сообщения были оперативно опровергнуты государственными органами и по всем фактам направлены уведомления в правоохранительные органы. По всем выявленным фактам нарушений материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия оперативно-розыскных и процессуальных мер.