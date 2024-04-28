В области Абай потушили природный пожар

Природный пожар в Дмитревском лесничестве Бородулихинского филиала резервата "Семей орманы" ликвидирован. Площадь, повреждённая огнём составила на площади 0,8 гектара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент по ЧС региона.

"В тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС области Абай и природного резервата. ДЧС области Абай просит жителей и гостей области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесном массиве", — говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Abai oblysy TJD • ДЧС области Абай (@abaioblysytjd)

Напомним, о пожаре в "Семей Орманы" стало известно 26 апреля. Работу пожарных затрудняла труднодоступная болотистая местность.