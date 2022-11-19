В новое здание переехал Казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова в СКО

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

В Северо-Казахстанской области состоялось торжественное открытие нового казахского музыкально-драматического театра имени С.Муканова. Поздравить артистов и жителей региона пришли министр культуры и спорта РК Даурен Абаев и аким области Кумар Аксакалова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Почетными гостями также стали народная артистка Казахстана Айман Мусаходжаева, Олимпийский чемпион Александр Винокуров, лауреат Каннского кинофестиваля Самал Еслямова, генерал-лейтенант Абай Тасбулатов и другие видные представители культуры и искусства, научной и творческой интеллигенции, политические и общественные деятели.

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Министр культуры и спорта Даурен Абаев зачитал слова поздравления от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева.