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  • В новое здание переехал Казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова в СКО
t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi Сегодня, 10:39
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Сегодня, 10:39
123
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

В новое здание переехал Казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова в СКО

В Северо-Казахстанской области состоялось торжественное открытие нового казахского музыкально-драматического театра имени С.Муканова. Поздравить артистов и жителей региона пришли министр культуры и спорта РК Даурен Абаев и аким области Кумар Аксакалова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Почетными гостями также стали народная артистка Казахстана Айман Мусаходжаева, Олимпийский чемпион Александр Винокуров, лауреат Каннского кинофестиваля Самал Еслямова, генерал-лейтенант Абай Тасбулатов и другие видные представители культуры и искусства, научной и творческой интеллигенции, политические и общественные деятели.

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Министр культуры и спорта Даурен Абаев зачитал слова поздравления от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"От всей души поздравляю жителей региона с знаменательным событием — открытием нового здания Казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова. На сцене Казахского театра имени Сабита Муканова, история которой насчитывает почти четверть века, было поставлено более 100 драматических произведений. Благодаря своему творческому потенциалу коллектив достиг больших высот на республиканских и международных театральных фестивалях. Из стен театра вышли такие таланты, как всемирно известная киноактриса Самал Еслямова и режиссер Фархад Молдагали. Желаю вам больших творческих успехов, ярких поисков, успешных проектов и любви зрителей", — отмечается в обращении Президента.

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#культура #театр #СКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:39
123
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